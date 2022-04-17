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Formula 1 Haberler

Tost, AlphaTauri'nin dayanıklılık sorunlarına çok şaşırmış

Franz Tost, AlphaTauri'nin sezonun başlarında karşılaştığı beklenmedik dayanıklılık problemlerine çok şaşırmış.

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Tost, AlphaTauri'nin dayanıklılık sorunlarına çok şaşırmış
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Honda güç ünitesi kullanan İtalyan takım, sezonun ilk üç yarışında motor problemleriyle karşılaştı.

Bahreyn'de, Pierre Gasly'nin aracı yarış sırasında alev aldı ve Suudi Arabistan'da, Yuki Tsunoda iki kez motor arızası yaşayarak yarışa başlayamadı.

AlphaTauri bunun sonucunda kendisini Ferrari motorlu Haas ve Alfa Romeo'ya yetişmeye çalışırken buldu ve ilk üç yarıştan sadece 10 puan alabildi.

Takım patronu Tost, bu sorunların "kendileri için büyük bir sürpriz" olduğunu söyledi.

Tost, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Barselona ve Bahreyn testlerini problem olmadan tamamladık ve şimdi her yarışta büyük dayanıklılık sorunları yaşıyoruz."

"Bahreyn'de, Gasly'nin bataryası alev aldı ve Suudi Arabistan'da iki motor kaybettik."

"Bu bizim için büyük bir sürpriz çünkü Yuki, yarışa gridin arkasından başlamak zorunda kaldı ve sezona bu şekilde başlamak istemezsiniz." dedi.

AlphaTauri'den daha fazla yarış dışı kalan tek takım is Red Bull oldu.

İki takım da Red Bull Powertrains adlı motorlar ile çalıştığı için problemleri arasındaki bağlantı oldukça net görünüyor. Fakat bu problemlerin temeli oldukça farklı.

İki takım da şu anda problemlerini kontrol altına almak ve rakipleriyle mücadeleye katılmak için zamanla yarışıyor.

Tost son olarak, "Orta grup çok yakın ve çok sıkı bir mücadele olacak." dedi.

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