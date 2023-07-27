Tost: "AlphaTauri'de Mick'e yer yok fakat Wolff ona bir yer bulabilir"

Mick Schumacher'in AlphaTauri'ye geçebileceği iddiaları son iki yılda dönem dönem ortaya çıksa da, Helmut Marko'nun tutumundan ötürü böyle bir şey hiç gerçekleşmedi.

Mick şu anda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor ve F1'e geri dönmek için arka planda çalışmalar yürütüyor. Fakat bu hayalini gerçekleştirmesi kısa vadede pek de kolay olmayacak.

AlphaTauri'nin patronu Franz Tost, Mick'in en büyük destekçilerinden birisi ve geçen yılın başında Red Bull'dan Mick'i AlphTauri'ye getirmesini istedi.

Fakat Red Bull tıpkı o zaman olduğu gibi şimdi de Mick'e sıcak bakmıyor.

Tost, sport.de'ye yaptığı açıklamada "Mick'i savundum çünkü Formula 1 deneyimi vardı ve hâlâ gayet gençti."

"Oysa Nyck (de Vries) için durum böyle değildi.

"Şimdi tamamen dolu durumdayız. Elimizde birkaç genç pilot var. Red Bull sürücü havuzundan olan yeteneklerimiz var. Yani kesinlikle onlara geri döneceğiz."

Tost, Mick'e olan inancını korumaya devam ettiğini eklerken, Toto Wolff'un kendisine büyük destek verdiğini ekledi.

Tost, "O (Wolff) çok iyi bağlantılara sahip."

"Bence Mick'in er ya da geç bir yerlerde yarışabilmesi için her şeyi yapacak."

"Hangi takım olduğu önemli değil, eğer bir fırsat çıkarsa bunu değerlendirmek zorunda."

"Bir noktada seçim şansı olmayacak."