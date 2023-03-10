Tost: "AlphaTauri Red Bull ile göründüğü kadar yakın çalışmıyor"
AlphaTauri patronu Franz Tost, Red Bull ile aralarındaki bağın dışarıdan göründüğü kadar kuvvetli olmadığı görüşünde.
Red Bull Racing, 2022'de takımlar şampiyonluğunu kazanırken, Red Bull'a ait AlphaTauri sezonu 10 takım arasında dokuzuncu tamamlayabildi.
Faenza merkezli takımın patronu Franz Tost, yeni Aston Martin aracının Red Bull'a AlphaTauri'den daha fazla benzediğiyle ilgili yorumlar karşısında açıklama yapmak zorunda kaldı.
Tost, Aston Martin'in Red Bull'a bu kadar benzemesinin temel sebebinin personel değişiklik olduğunu iddia etti.
Tost, "Red Bull ile işbirliği anlamında, yönetmeliklerin izin verdiği her şeyi yapıyoruz."
"Mesela vites kutusunu, arka süspansiyonu, ön süspansiyon bileşenlerini ve hidroliği onlardan alıyoruz."
Frans Tost
Fotoğraf: Erik Junius
"Ayrıca aynı rüzgâr tünelini kullanıyoruz ama bunu ayrı ayrı yapıyoruz."
"Örneğin, Red Bull çalışanları Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışırken biz Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri orada çalışıyoruz."
"Çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşamıyoruz."
"Projeye 2006'da başladığımızda her şeyi Red Bull'dan alıyorduk. Bu harika bir durumdu ama şimdi yönetmelikler bunu yasaklıyor."
"Aston Martin'in aracı Red Bull'a benziyor, çünkü Red Bull'un aerodinami mühendislerinin yarısını kendileriyle çalışmaya ikna ettiler."
"Doğal olarak tamamen aynı aracı üretip, bunu yeşile boyadılar."
"Ne yazık ki bu seçenek bizim için seçenek değil çünkü Red Bull'un önde gelen mühendislerini AlphaTauri'ye çekemeyiz."
"Bu bir para meselesi. Bu seviyedeki mühendisleri ucuza alamazsınız." dedi.
McLaren yeni F1 rüzgar tünelini Haziran ayında kullanmaya başlayacak
Alfa Romeo'nun 2023 lansmanındaki tabanı sahteymiş!
Son Haberler
Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"
Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak" Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"
Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"
Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"
Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.