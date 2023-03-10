Önceki / McLaren yeni F1 rüzgar tünelini Haziran ayında kullanmaya başlayacak Sonraki / Alfa Romeo'nun 2023 lansmanındaki tabanı sahteymiş!
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Tost: "AlphaTauri Red Bull ile göründüğü kadar yakın çalışmıyor"

AlphaTauri patronu Franz Tost, Red Bull ile aralarındaki bağın dışarıdan göründüğü kadar kuvvetli olmadığı görüşünde.

Ekleyen:
Tost: "AlphaTauri Red Bull ile göründüğü kadar yakın çalışmıyor"
Haberi dinle

Red Bull Racing, 2022'de takımlar şampiyonluğunu kazanırken, Red Bull'a ait  AlphaTauri sezonu 10 takım arasında dokuzuncu tamamlayabildi.

Faenza merkezli takımın patronu Franz Tost, yeni Aston Martin aracının Red Bull'a AlphaTauri'den daha fazla benzediğiyle ilgili yorumlar karşısında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tost, Aston Martin'in Red Bull'a bu kadar benzemesinin temel sebebinin personel değişiklik olduğunu iddia etti.

Tost, "Red Bull ile işbirliği anlamında, yönetmeliklerin izin verdiği her şeyi yapıyoruz."

"Mesela vites kutusunu, arka süspansiyonu, ön süspansiyon bileşenlerini ve hidroliği onlardan alıyoruz."

Frans Tost

Frans Tost

Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca aynı rüzgâr tünelini kullanıyoruz ama bunu ayrı ayrı yapıyoruz."

"Örneğin, Red Bull çalışanları Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışırken biz Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri orada çalışıyoruz."

"Çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşamıyoruz."

"Projeye 2006'da başladığımızda her şeyi Red Bull'dan alıyorduk. Bu harika bir durumdu ama şimdi yönetmelikler bunu yasaklıyor."

"Aston Martin'in aracı Red Bull'a benziyor, çünkü Red Bull'un aerodinami mühendislerinin yarısını kendileriyle çalışmaya ikna ettiler."

"Doğal olarak tamamen aynı aracı üretip, bunu yeşile boyadılar."

"Ne yazık ki bu seçenek bizim için seçenek değil çünkü Red Bull'un önde gelen mühendislerini AlphaTauri'ye çekemeyiz."

"Bu bir para meselesi. Bu seviyedeki mühendisleri ucuza alamazsınız." dedi.

paylaşım
yorumlar

McLaren yeni F1 rüzgar tünelini Haziran ayında kullanmaya başlayacak

Alfa Romeo'nun 2023 lansmanındaki tabanı sahteymiş!
Daha fazlası
Ezel Tan
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

Formula 1
Bahreyn GP

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

WEC

Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di" Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"

Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek?

Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek?

Formula 1
Bahreyn GP

Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek? Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek?

Son Haberler

Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"

Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"

LM24 Le Mans

Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak" Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

F1 Formula 1

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı

Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı

F1 Formula 1

Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

F1 Formula 1
Bahreyn GP

İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.