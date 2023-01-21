Tost: "AlphaTauri koltuğu için Mick'i istedim"

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İtalyan ekip, 2022 sezonu sürücü pazarının kilit takımlarından birisiydi çünkü Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçmesi sonrası, Pierre Gasly'nin Fransız takıma katılmasına izin verdiler.

Bunun üzerine yeni bir isme ihtiyaçları vardı ve piyasadaki pek çok isimle ilgilendiler. Bu isimler arasında Nyck de Vries, Colton Herta ve ismi açıklanmayan bazı kişiler de vardı.

Şimdi Mick Schumacher'in de aslında bir aday olduğu ortaya çıktı. Ferrari sürücü akademisinin bir parçası olan Mick Schumacher, 2022'deki zor yılın ardından hem Haas'tan gönderildi hem de Ferrari sürücü akademisinden çıkarıldı.

AlphaTauri Takım patronu Tost, De Vries ile anlaşmadan önce 23 yaşındaki Schumacher'le ilgilendiklerini dile getirdi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, arrives at the track Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Tost, RTL'ye verdiği röportajda Schumacher'le ilgili bir soru üzerine "Şahsen benim için o zaten konuşulan adaylardan birisiydi."

"Mick'in araçta olmasını çok isterdim. Mick'in yetenekli bir pilot olduğuna ve başarılı bir Formula 1 kariyeri için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum."

"Ancak politik nedenlerden dolayı böyle bir şey gerçekleşmedi."

"Problem, Ferrari'nin genç sürücü programında yer almasıydı. Yine de şahsen ben onu çok takdir ediyorum." cevabını verdi.

Sonuç olarak Mick, yeni sezon için Mercedes ile sözleşme imzaladı ve gelecek yıl yarışlara geri dönme umuduyla Alman üreticinin yedek pilotu olarak görev yapacak.