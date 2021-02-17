Tost: "AlphaTauri, 2021'de 'daha hızlı' bir araca sahip olacak"

Red Bull, 2006 Formula 1 sezonu öncesinde Minardi takımını devralmış ve o günden bu yana takımın başında Franz Tost yer almıştı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Tost, sözlerine kendisi hakkında konuşarak başladı: "2006 yılında Toro Rosso'da çalışmaya başladığım zaman, burada bu kadar uzun bir süre boyunca kalmayı beklemiyordum."

"Ancak geride kalan 15 yılın ardından hâlâ burada olduğum için mutluyum. Burada ve İtalya'da kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca burada, Formula 1 takımları için çok sayıda tedarikçinin olduğu, güzel bir yerdeyim."

Yeni adıyla AlphaTauri, geçen yıl Pierre Gasly ile beraber Monza'da, 12 sene aradan sonra takımın ilk galibiyetini kazanmayı başarmıştı.

Takım orta grubun önünde olmasa bile, düzenli olarak puan aldı ve nispeten iyi bir araca sahipti.

Tost, yeni AT02 için şöyle dedi: "Bu yıl daha hızlı bir aracımız olduğunu düşünüyoruz, ancak gerçekleri kronometre söyleyecek."

"Elbette geçen yılki gibi yarışı kazanmayı umuyoruz. Her zaman için hedefimiz bu. Ancak normal şartlar altında kazanamayacağımızın farkındayız."

"2020'deki Monza yarışında hızlı bir aracımız ve hatasız bir sürüş çıkaran Gasly vardı. Ancak Hamilton ceza aldığı için şanslıydık."

Tost, geçen yılın formda ismi Pierre Gasly'den de övgüyle bahsetti.

Tost, "Gasly'nin, AlphaTauri'de kaldığı için mutlu olduğuna inanıyorum."

"Takımı seviyor ve biz de onu seviyoruz. Eğer bu yıl, 2020'de olduğu gibi yarışırsa, o zaman kesinlikle Red Bull veya -sonrasında- bir başka rekabetçi takımda yarışma şansı bulacak. Başarılı bir sürücü olmak için gereken her şeye sahip." dedi.

Son olarak motorların gelişiminin dondurulmasıyla ilgili soruya, "Elbette motorun dondurulması bizim için iyi bir haber. Gelecek için atılmış önemli bir adım, çünkü Red Bull'un alternatifi yoktu." yanıtını verdi.