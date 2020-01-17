Tost: "Albon'un kalitesini daha sezon öncesi testlerinde gördüm"

Barcelona testine kadar daha önce hiç Formula 1 aracı kullanmayan Albon, buna karşılık harika bir ilk yarı geçirdi ve Red Bull kendisini ana takıma aldı.

Genç sürücü yeni sezonda Red Bull adına yarışmaya devam edecek.

Toro Rosso yani yeni adıyla Alpha Tauri'nin patronu Franz Tost, Albon'ın kalitesini henüz ilk kış testinde gördüklerini dile getirdi.

Tost, “Teste başladığı zaman, ilk kez Formula 1 aracının direksiyonundaydı ve Barcelona'da gerçekten iyi bir test yaptı."

"Barcelona'da genç sürücülerin sürprizi olabileceğini söylemiştim ve Alex en başından itibaren harika bir performans sergiledi."

“Kolay bir yarış olmayan Avustralya'ya gitti ve belki puan alamadı, ancak Bahreyn'deki ikinci yarışta dokuzuncu oldu. Henüz ikinci yarışında iki puan kazandı ve potansiyelini gösterdi. Dahası, Red Bull onu seyretti ve onu ana takıma almaya karar verdi."

Bu konuda Red Bull'u bilgilendirip bilgilendirmediği sorusuna, "Evet, elbette. Hep birlikte konuşuyoruz. Helmut Marko, Christian Horner ve ben farklı sürücüleri tartışıyoruz. Barcelona'daki testte, en başından itibaren gerçekten iyi bir performans gösterdiğini söyledim. ”

Tost Albon'a, Max Verstappen'e değil, kendi performansına odaklanması tavsiyesinde bulundu.

“Henüz Formula 1'deki ikinci yılında. Ben her zaman bir sürücünün Formula 1'i anlaması için üç yıla ihtiyacı olduğunu söyledim."

“Yanınızda Max Verstappen gibi bir sürücünüz varsa, bu bir yandan çok olumlu bir şeydir, çünkü nerede zaman kazandığınızı ve nerede zaman kaybettiğinizi görebilirsiniz. Ancak öte yandan çok hızlıdır ve bazen onunla aynı performansı gösterememek oldukça sinir bozucu olabilir. Bu yüzden Alex kendine odaklanmalı, neler yapabileceğini öğrenmeli ve kendi yolunu bulmalı."