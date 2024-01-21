Tost, Abu Dabi'de strateji hatası sonrası yaşadığı gerginliği paylaştı

Tost, Toro Rosso/AlphaTauri takım patronu olarak takımın 2006'daki kuruluşuna kadar uzanan maratonunu kısa süre önce tamamladı. Tam zamanlı yarış görevlerinden geri adım attıktan sonra Red Bull'da yeni bir rol için tartışıyor.

Tost, Yuki Tsunoda'yı Abu Dabi'de doğru zamanda pite almadıkları ve simülasyonlar üzerinde sağduyulu davranmadıkları için stratejistlerin dizüstü bilgisayarlarını parçalamakla tehdit etti.

Tsunoda Abu Dabi'de iyi bir yarış çıkardı. Ancak yanlış bir strateji kararı takıma pahalıya mal oldu. Tost yarışın sonucuyla ilgili sözlerini sakınmadı. Sonuç bir bütün olarak sezon için biraz önemsiz olduğunu kanıtlasa da ve olayları biraz daha kolay kabul ettiği için affedilebileceği gerçeğine rağmen, bu tepki Tost'un iş ahlakını gösterir nitelikte.

Tost, sporun potansiyel olarak "çok yoğun" olduğuna dair görüşleri nedeniyle gelecekte Formula 1 yorumcusu olma ihtimalini şimdiden eledi. Yas Marina'daki o anla ilgili sözleri şüphesiz Faenza'daki stratejistlerin kulaklarında çınlamaya devam edecek.

Tost, F1-Insider'a AlphaTauri mühendislerinin Abu Dabi'de onları kamuoyu önünde eleştirdikten sonra ayrıldığı için rahatlayacaklarını söylediğinde gülerek "Bunu çoktan aştılar."

"Bilgisayar neslinin mühendislerini de eğitmek zorundasınız. Abu Dabi'deki son yarışta Yuki çok uzun süre pistte bırakıldığı için kızgındım."

"Bastonlu kör bir adam bile onun yerini Fernando Alonso'ya kaptırmamak için lastik değiştirmeye ihtiyacı olduğunu görebilirdi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, and Pierre Gasly, Alpine A523

"Ama stratejistler sadece hesaplama programlarına baktılar ve rakamlara inandılar. Bu benim için çok fazlaydı. Bu yüzden bir dahaki sefere dizüstü bilgisayarlarını parçalamakla tehdit ettim. Ama bu benim son yarışım olduğu için bu tarz bir gerginlik bir daha yaşanmayacak."

"Bilgisayar çocuklarının şunu fark etmesini sağlamalısınız. Bilgisayarlar önemli bir araç olabilir ama daha fazlası değil."

"Sağduyu her şeyden önce gelmeli, çünkü sonuçta kullandıkları programları insanlar yazdı." dedi.

Ancak bilgisayarlara duyulan bu güvenin stratejistler ve mühendisler gibi sürücüler için de geçerli olup olmadığı sorulduğunda Tost, "Hayır, tam tersi."

"Pilotlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek için mümkün olduğunca çok veri üzerinde çalışmalıdır. Çoğu zaman, bir sürücünün takım arkadaşının hangi araç ayarını kullandığını bile bilmediğini fark ettim."

"Performansınızı ancak turlarınızı ve yarışlarınızı geriye dönük olarak analiz ederseniz sürekli olarak geliştirebilirsiniz." dedi.