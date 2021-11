Tost: "25 yarışlık bir takvim, her şeyi zorlaştırır"

Bu yılki takvimde normalde 23 yarış olacaktı fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle değişiklikler yaşandı ve bu yüzden de yarış sayısı 22'ye indi.

Gelecek yılki takvimde 23 yarış olacak ve pek çok ülke ya da pist takvime girmek istediği için, bu sayının gelecekte daha da artma ihtimali var.

Geçmişte Liberty'nin takvim için belirlediği hedef sayı 25'ti ve bunun tüm personelin işini zorlaştırabileceği düşünülüyor. Çünkü mevcut 23 yarışlık takvimde bile arka arkaya birden fazla üçlü yarış yapılıyor ve takım çalışanları, ailelerini uzun süre görmüyor.

Bu durum göz önüne alındığında Franz Tost, 25 yarışlık bir takvimin herkes için zorlayıcı olacağını dile getirdi. Fakat en çok, daha fazla yarış olduğu için serinin değerinin düşmesinden endişe ediyor.

Tost, "Önümüzdeki yıl 23 yarış yapacağız ki bu iyi bir şey. Stefano Domenicali ve ekibi harika bir iş çıkardı, bunu memnuniyetle karşılamalıyız."

"2021 için konuşursak, şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor, daha şimdiden 20 Grand Prix tamamladık, ekibimizdeki çalışanlar hâlâ çok güçlü ve mücadele ruhu taşıyorlar."

"AlphaTauri olarak bizdeki durum bu şekilde, diğer takımlarda neler olduğunu bilmiyorum. Bana göre insanlar, Formula 1'de çalışıyor olmaktan ve böyle bir zorlukla karşı karşıya kalmaktan memnun olmalılar."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images