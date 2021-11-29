Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi" Sonraki / Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı
Formula 1 Haberler

Tost: "25 yarışlık bir takvim, her şeyi zorlaştırır"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 23 yarışlık takvimin sorun yaratmadığını fakat 25 yarışlık bir takvimin herkes için zor olabileceğini söyledi.

Tost: "25 yarışlık bir takvim, her şeyi zorlaştırır"

Bu yılki takvimde normalde 23 yarış olacaktı fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle değişiklikler yaşandı ve bu yüzden de yarış sayısı 22'ye indi.

Gelecek yılki takvimde 23 yarış olacak ve pek çok ülke ya da pist takvime girmek istediği için, bu sayının gelecekte daha da artma ihtimali var.

Geçmişte Liberty'nin takvim için belirlediği hedef sayı 25'ti ve bunun tüm personelin işini zorlaştırabileceği düşünülüyor. Çünkü mevcut 23 yarışlık takvimde bile arka arkaya birden fazla üçlü yarış yapılıyor ve takım çalışanları, ailelerini uzun süre görmüyor.

Bu durum göz önüne alındığında Franz Tost, 25 yarışlık bir takvimin herkes için zorlayıcı olacağını dile getirdi. Fakat en çok, daha fazla yarış olduğu için serinin değerinin düşmesinden endişe ediyor.

Tost, "Önümüzdeki yıl 23 yarış yapacağız ki bu iyi bir şey. Stefano Domenicali ve ekibi harika bir iş çıkardı, bunu memnuniyetle karşılamalıyız."

"2021 için konuşursak, şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor, daha şimdiden 20 Grand Prix tamamladık, ekibimizdeki çalışanlar hâlâ çok güçlü ve mücadele ruhu taşıyorlar."

"AlphaTauri olarak bizdeki durum bu şekilde, diğer takımlarda neler olduğunu bilmiyorum. Bana göre insanlar, Formula 1'de çalışıyor olmaktan ve böyle bir zorlukla karşı karşıya kalmaktan memnun olmalılar."

"Fakat takvimdeki yarış sayısı 25'e çıkarsa, o zaman farklı bir hikaye olacak. Çünkü o zaman personel rotasyonu fikrini düşünmeniz veya başka yöntemler uygulamanız gerekecek. Bana göre bu, her şeyi ciddi şekilde karmaşıklaştıracak."

"Genel olarak, bu kadar çok sayıda yarışın yapılmasını desteklemiyorum çünkü bana göre o zaman Formula 1, premium bir seri olarak pazardaki konumunu bir noktaya kadar kaybedebilir."

"Her hafta sonu yarış varsa, insanlar ilgisini kaybetmeye başlayacak ve bu beni iş yükündeki artıştan daha fazla endişelendiriyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi"
Önceki haber

Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi"
Sonraki haber

Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı

Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Giovinazzi: "Raikkonen bana çok yardım etti"
Formula 1

Giovinazzi: "Raikkonen bana çok yardım etti"

Sir Frank Williams hayatını kaybetti
Formula 1

Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"
Formula 1

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"

Son Haberler

Giovinazzi: "Raikkonen bana çok yardım etti"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Raikkonen bana çok yardım etti"

Mugello, F1'e uzun vadede dönüş yapmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Mugello, F1'e uzun vadede dönüş yapmak istiyor

Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı

Tost: "25 yarışlık bir takvim, her şeyi zorlaştırır"
Formula 1 Formula 1

Tost: "25 yarışlık bir takvim, her şeyi zorlaştırır"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.