Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"

Yeni sezonda Formula 1 takvimine Hollanda ve Vietnam eklenirken, artık Almanya GP takvimde olmayacak ve tarihte ilk kez yarışı takvimi 22 yarışa yükselecek.

FIA Başkanı Jean Todt kısa bir süre önce, F1'deki çalışanların ayrıcalık bir konuma sahip olduğunu ve bundan ötürü herhangi bir sorun olmasını beklemediğini söylemişti.

Franz Tost ise, 22 yarışa karşı olmasa bile artık sınırda olduklarını söyledi.

Tost, “22 yarışla baş edebilmek için herhangi bir değişiklik yapmadık. Geçen yıldan sadece bir yarış daha fazla. Zaman dilimi de neredeyse geçen yılla aynı. Yine Mart ayında başlıyoruz ve son yarış Kasım sonunda olacak. Yani büyük bir değişiklik yok. 2019'da sezona 17 Mart'ta başladık ve 1 Aralık'ta bitirdik. 2020'de 15 Mart'ta başlıyoruz ve son yarış 29 Kasım'da. Büyük bir fark yok.

“Sezon boyunca ekstra bir yarış daha var, ancak insanları dönüşümlü olarak değiştirmemiz gerekmiyor. Bence 22 yarış mutlak sınır. Gelecekte daha fazla yarışa sahip olursak, tüm takımların personelini, mekanikerleri ve mühendisleri dönüşümlü olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum çünkü aksi takdirde onlar için çok fazla olacak." dedi.

Tost, değişiklik yapmamalarının bir diğer sebebinin, 2019'un ikinci yarısında yakaladıkları istikrar olduğunu söyledi.

“Şu anda aerodinamik departmanımızda iyi bir ekibimiz var. Mekanik tarafta Red Bull Technology'den ön ve arka süspansiyon alıyoruz. Elbette bir yıl eski olmasına rağmen, sahip olduğumuzdan çok daha iyi."

“Tamamen zayıf olduğumuz bir alan yok, ancak Formula 1'de rekabet edebilmek için her yerde gelişmeniz gerekiyor. Tasarım ofisinde başlıyor ve başlangıçta aracın daha hafif olmasını istiyorsunuz. Böylece ağırlık dağılımı biraz daha kolay oluyor. Sonrasında aerodinamik anlamda ilerlemeler kaydedilmesini sağlayacak parçalar tasarlamalı ve üretmelisiniz. Operasyonel anlamda takımımız pit stoplarda daha iyi olmalı. Yarış stratejisine bakarsak, en doğru kararları aldığımıza inanıyorum."

“İleriye doğru gitmek için her yerde biraz gelişmemiz gerekiyor. Tüm departmanlar çalışmalarını iyileştirir ve daha iyi çözümler bulabilirseniz, sonunda rekabetçi olur ve diğerlerini yenebilecek bir pakete sahip olursunuz."