Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
289 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı Sonraki / Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost son röportajında, takımının 2022 aracı için yaptığı çalışmalardan ve 2023 kuralları sonrasında takımlar arasındaki farkın azalacağından bahsetti.

paylaşım
yorumlar
Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

AlphaTauri'nin 2021 itibariyle Red Bull'la olan işbirliğini artırmak istediği herkesçe biliniyordu. fakat 2020 aracının büyük ölçüde 2021'e aktarılacağı açıklandığında bunun henüz mümkün olmayacağı anlaşıldı.

Bu sebeple AlphaTauri'nin gelişme fırsatını kaçırıp kaçırmadığı sorulduğunda Franz Tost, "Takım dezavantajlı hissetmiyor. Ortak bir şekilde geçen seneki şasiyi bu seneye taşıma kararı aldık."

"Aerodinami açısından ise, halen tüm takımların gelişme gösterme şansı var. Bu kısıtlamalar maliyet sebebiyle getirildi ve bunun iyi bir karar olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Mühendislerin 2022 aracı için tasarılarının, akıllarının bir köşesinde yer edinip edinmediği sorusunu ise Franz Tost şöyle cevapladı: "2022 için planlarımız sadece aklımızın bir köşesinde değil, en önünde. Şu anda mevcut araçla performans açısından nerede olduğumuza bakmamız gerek."

"Orta grubun önünde olmayı diliyorum. Sezon boyunca büyük güncellemeler getirme planımız yok. Bir noktadan sonra teknik direktörün, hangi yönde gideceğimize dair bir karar vermesi gerekecek. Fakat halihazırda temel odağımız 2022 aracının geliştirilmesi."

Dolayısıyla Franz Tost, 2021 ve 2022 araçları arasında kaynak bölüştürme konusunda esnek olduklarını söylüyor.

Tost, "Mevcut aracın gelişimini nerede durduracağımıza dair bir belirlenen bir çizgi yok. Fakat en geç Haziran ya da Temmuz gibi, kesinlikle tüm kaynaklarımızı 2022 aracına aktaracağız." dedi.

2022'de Red Bull'un bilgi ve tecrübesini değerlendirip değerlendiremeyecekleri konusunda ise Tost, "Regülasyonlar çerçevesinde elbette sadece Red Bull Technology’le çalışma hakkına sahibiz. Bu da 2022’de; vites kutusu, hidrolik aksamlar ve arka teker süspansiyonuna ait parçaları kullanacağımız anlamına geliyor."

"Şahsen tüm arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim. Başta yeni regülasyonlarla zor olacaktır fakat zaman geçtikçe tekrar bu yönde ilerleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tost, daha önceki röportajlarında da 2020 sezonunda Ferrari'yi geçemedikleri için üzgün olduğunu ve 2021'de hedeflerinin orta gruba liderlik etmek olduğunu söylemişti.

2022'de yapılacak kural değişikliklerinin bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli olup olmayacağı sorusunda Tost, "Bizden de teknik açıdan bir şeyler gelmesi gerek. Özellikle altyapımız henüz yeterince iyi oturmadı. Yeni regülasyonlarla kendimizi stabilize etmek istiyoruz."

"Gridin birbirine yaklaşmasını umuyorum ama bunun 2023’ten önce olacağını sanmam. Üst sıralardaki takımlar Haziran 2021’e kadar personelini tutabilecek. 2022 gelişimi için çokça zaman ve enerji harcanacak."

"Bu teknik ilerlemeler 2023’te de korunacak. Fakat bundan sonra harcama kısıtlaması sebebiyle, gridin birbirine yaklaşmasını bekliyorum." cevabını verdi.

AlphaTauri halihazırda düşük bir bütçeyle çalışıyor ve Ferrari, Mercedes, Red Bull gibi takımlar çalışanlarını diğer departmanlarına aktarmak zorunda kalırken AlphaTauri, mevcut yapılanmasını koruyor.

Bütçe kısıtlamasından etkilenip etkilenmedikleri sorulduğunda Tost, şu cevabı verdi: "Şu anda bütçe kısıtlamasının altında çalışıyoruz. Elbette harcamalarımıza çok dikkat edeceğiz çünkü bütçe kısıtlaması gelecek sene bir 5 milyon dolar daha düşürülecek ve 2022 aracı için Red Bull’dan kullanılmış parça alamayacağız."

"Bu yüzden 2022 için sınırdayız. 2023’te her şey biraz daha hafifletilecek gibi görünüyor. O zaman halihazırda kullanılmış parçaları Red Bull Technology’den alabileceğiz ve bu da bizim harcamalarımızı bir hayli azaltacak."

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Önceki haber

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Sonraki haber

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

2s
2
Formula 1

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

9s
3
Formula 1

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

6s
4
Formula 1

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

1s
5
Formula 1

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

48 dk
Son Haberler
Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti
F1

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

48dk
Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
F1

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

1s
RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
F1

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

2s
Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"
F1

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

2s
Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"
F1

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

4s
Son Videolar
Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
22s

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

More from
Memet Kağan Bilgili
Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor

More from
Red Bull Racing
RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Çok Okunanlar Bugün

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Son Haberler

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
F1 Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.