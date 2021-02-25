Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

AlphaTauri'nin 2021 itibariyle Red Bull'la olan işbirliğini artırmak istediği herkesçe biliniyordu. fakat 2020 aracının büyük ölçüde 2021'e aktarılacağı açıklandığında bunun henüz mümkün olmayacağı anlaşıldı.

Bu sebeple AlphaTauri'nin gelişme fırsatını kaçırıp kaçırmadığı sorulduğunda Franz Tost, "Takım dezavantajlı hissetmiyor. Ortak bir şekilde geçen seneki şasiyi bu seneye taşıma kararı aldık."

"Aerodinami açısından ise, halen tüm takımların gelişme gösterme şansı var. Bu kısıtlamalar maliyet sebebiyle getirildi ve bunun iyi bir karar olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Mühendislerin 2022 aracı için tasarılarının, akıllarının bir köşesinde yer edinip edinmediği sorusunu ise Franz Tost şöyle cevapladı: "2022 için planlarımız sadece aklımızın bir köşesinde değil, en önünde. Şu anda mevcut araçla performans açısından nerede olduğumuza bakmamız gerek."

"Orta grubun önünde olmayı diliyorum. Sezon boyunca büyük güncellemeler getirme planımız yok. Bir noktadan sonra teknik direktörün, hangi yönde gideceğimize dair bir karar vermesi gerekecek. Fakat halihazırda temel odağımız 2022 aracının geliştirilmesi."

Dolayısıyla Franz Tost, 2021 ve 2022 araçları arasında kaynak bölüştürme konusunda esnek olduklarını söylüyor.

Tost, "Mevcut aracın gelişimini nerede durduracağımıza dair bir belirlenen bir çizgi yok. Fakat en geç Haziran ya da Temmuz gibi, kesinlikle tüm kaynaklarımızı 2022 aracına aktaracağız." dedi.

2022'de Red Bull'un bilgi ve tecrübesini değerlendirip değerlendiremeyecekleri konusunda ise Tost, "Regülasyonlar çerçevesinde elbette sadece Red Bull Technology’le çalışma hakkına sahibiz. Bu da 2022’de; vites kutusu, hidrolik aksamlar ve arka teker süspansiyonuna ait parçaları kullanacağımız anlamına geliyor."

"Şahsen tüm arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim. Başta yeni regülasyonlarla zor olacaktır fakat zaman geçtikçe tekrar bu yönde ilerleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tost, daha önceki röportajlarında da 2020 sezonunda Ferrari'yi geçemedikleri için üzgün olduğunu ve 2021'de hedeflerinin orta gruba liderlik etmek olduğunu söylemişti.

2022'de yapılacak kural değişikliklerinin bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli olup olmayacağı sorusunda Tost, "Bizden de teknik açıdan bir şeyler gelmesi gerek. Özellikle altyapımız henüz yeterince iyi oturmadı. Yeni regülasyonlarla kendimizi stabilize etmek istiyoruz."

"Gridin birbirine yaklaşmasını umuyorum ama bunun 2023’ten önce olacağını sanmam. Üst sıralardaki takımlar Haziran 2021’e kadar personelini tutabilecek. 2022 gelişimi için çokça zaman ve enerji harcanacak."

"Bu teknik ilerlemeler 2023’te de korunacak. Fakat bundan sonra harcama kısıtlaması sebebiyle, gridin birbirine yaklaşmasını bekliyorum." cevabını verdi.

AlphaTauri halihazırda düşük bir bütçeyle çalışıyor ve Ferrari, Mercedes, Red Bull gibi takımlar çalışanlarını diğer departmanlarına aktarmak zorunda kalırken AlphaTauri, mevcut yapılanmasını koruyor.

Bütçe kısıtlamasından etkilenip etkilenmedikleri sorulduğunda Tost, şu cevabı verdi: "Şu anda bütçe kısıtlamasının altında çalışıyoruz. Elbette harcamalarımıza çok dikkat edeceğiz çünkü bütçe kısıtlaması gelecek sene bir 5 milyon dolar daha düşürülecek ve 2022 aracı için Red Bull’dan kullanılmış parça alamayacağız."

"Bu yüzden 2022 için sınırdayız. 2023’te her şey biraz daha hafifletilecek gibi görünüyor. O zaman halihazırda kullanılmış parçaları Red Bull Technology’den alabileceğiz ve bu da bizim harcamalarımızı bir hayli azaltacak."