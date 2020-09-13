Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!

paylaşım
yorumlar
Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!
Ekleyen:
, Editör

Toskana Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Daniel Ricciardo, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Daniel Ricciardo, Mugello'daki Formula 1 yarışında harika bir performans sergiledi ve podyum mücadelesinde yer aldı.

Avustralyalı pilot, son bölümde Alex Albon'a karşı yerini korumaya çalışsa da, başarılı olamadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada finiş gördü.

Buna karşılık taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Ricciardo bu performansının ardından bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen
 İspanya GP  Sebastian Vettel
Belgium Belçika GP  Pierre Gasly
Italy İtalya GP  Pierre Gasly
Italy Toskana GP  Daniel Ricciardo

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 26
 Sebastian Vettel 17
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Kevin Magnussen 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

Önceki haber

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

Sonraki haber

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Son Haberler

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"
F1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"

Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

28dk
3
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

4
Formula 1

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

2s
5
Formula 1

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"

44dk

Son Haberler

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"
F1

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"
F1

Sainz: "Böyle bir kazada kimsenin yaralanmaması mucize"

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"
F1

Albon: "Çok zorlu bir yarıştı"

Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!
F1

Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”
F1

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.