Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!
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Toskana Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Daniel Ricciardo, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Daniel Ricciardo, Mugello'daki Formula 1 yarışında harika bir performans sergiledi ve podyum mücadelesinde yer aldı.
Avustralyalı pilot, son bölümde Alex Albon'a karşı yerini korumaya çalışsa da, başarılı olamadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada finiş gördü.
Buna karşılık taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Ricciardo bu performansının ardından bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
|İspanya GP
|Sebastian Vettel
|Belçika GP
|Pierre Gasly
|İtalya GP
|Pierre Gasly
|Toskana GP
|Daniel Ricciardo
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|26
|Sebastian Vettel
|17
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Kevin Magnussen
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Toskana GP
|Editör
|Kemal Şengül
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Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!
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