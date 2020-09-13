Toskana GP'de günün pilotu Ricciardo oldu!

Daniel Ricciardo, Mugello'daki Formula 1 yarışında harika bir performans sergiledi ve podyum mücadelesinde yer aldı.

Avustralyalı pilot, son bölümde Alex Albon'a karşı yerini korumaya çalışsa da, başarılı olamadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada finiş gördü.

Buna karşılık taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Ricciardo bu performansının ardından bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: