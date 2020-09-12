Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Toskana GP teknik güncellemeleri
Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden seçtiğimiz fotoğraflarla, takımların Toskana GP'ye getirdikleri güncellemeleri inceledik.
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Racing Point RP20 kıyaslama (Yeni - Eski)
Fotoğraf: LAT Images
Racing Point, Toskana GP'ye sidepod bölgesinde büyük değişiklikle geldi. Sidepodun arka tarafına gittikçe önceden içeriye doğru pürüzsüz bir şekilde kıvrılan tasarım yer alırken, soldaki resimde sidepodun düz bir şekilde geriye doğru geldiği ve tabana doğru indiği, ardından içeriye doğru kıvrıldığını görebilirsiniz.
McLaren MCL35 burun detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren, birinci antrenman seansında Mercedes'in burun tasarımına çok benzeyen bir burun test etti. Ön tarafta ince tek parçalı bir burun yer alırken onun altında çok küçük bir ön kanat bağlantısı yer alıyor. McLaren'ın pelerin adı verilen burun altı hava yönlendirici kanadı normalde burundan itibaren geriye doğru uzanırken, test edilen parçada Mercedes gibi daha geriden başlıyor ve burnun ucundan bağımsız bir şekilde konunlandırılmış durumda.
McLaren MCL35 burun detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes yeni ön kanat
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes, Mugello'ya yeni bir ön kanat getirdi. Üstteki yeni olan ön kanadın en üst flap parçasının, alttaki tasarıma göre daha uzun olduğu ve neredeyse 2. flap parçasına kadar uzatıldığı görülüyor. Ayrıca alttaki flap parçasının uç kısmındaki kesik de kaldırılmış durumda.
Renault R.S.20 detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Renault F1 Team R.S.20 kıyaslaması
Fotoğraf: LAT Images
Renault, bargeboard ve sidepod bölgesinde bazı değişiklikler yaptı. Bargeboard bölgesinde mavi ok ile gösterilen dikey parçada değişiklik yapılırken, bumerang kanattaki ekstra kesikler, altında gizli başka değişikliklerin de olduğunu işaret ediyor.
Bunların dışında Renault da, artık birçok takımın kullandığı gibi sidepod yanında kırmızı ok ile gösterilen yatay birkaç parçadan oluşan kanatları kullanmaya başladı.
Renault R.S.20 detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Editör
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