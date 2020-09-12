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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Toskana GP / Analiz

Toskana GP teknik güncellemeleri

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Toskana GP teknik güncellemeleri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden seçtiğimiz fotoğraflarla, takımların Toskana GP'ye getirdikleri güncellemeleri inceledik.

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Racing Point RP20 kıyaslama (Yeni - Eski)

Racing Point RP20 kıyaslama (Yeni - Eski)
1/15

Fotoğraf: LAT Images

Racing Point, Toskana GP'ye sidepod bölgesinde büyük değişiklikle geldi. Sidepodun arka tarafına gittikçe önceden içeriye doğru pürüzsüz bir şekilde kıvrılan tasarım yer alırken, soldaki resimde sidepodun düz bir şekilde geriye doğru geldiği ve tabana doğru indiği, ardından içeriye doğru kıvrıldığını görebilirsiniz.

McLaren MCL35 burun detay

McLaren MCL35 burun detay
2/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren, birinci antrenman seansında Mercedes'in burun tasarımına çok benzeyen bir burun test etti. Ön tarafta ince tek parçalı bir burun yer alırken onun altında çok küçük bir ön kanat bağlantısı yer alıyor. McLaren'ın pelerin adı verilen burun altı hava yönlendirici kanadı normalde burundan itibaren geriye doğru uzanırken, test edilen parçada Mercedes gibi daha geriden başlıyor ve burnun ucundan bağımsız bir şekilde konunlandırılmış durumda.

McLaren MCL35 burun detay

McLaren MCL35 burun detay
3/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım bu parçanın istediği gibi çalışıp çalışmadığını anlamak için flo-viz boyası kullandı.

Mercedes yeni ön kanat

Mercedes yeni ön kanat
4/15

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes, Mugello'ya yeni bir ön kanat getirdi. Üstteki yeni olan ön kanadın en üst flap parçasının, alttaki tasarıma göre daha uzun olduğu ve neredeyse 2. flap parçasına kadar uzatıldığı görülüyor. Ayrıca alttaki flap parçasının uç kısmındaki kesik de kaldırılmış durumda.

Renault R.S.20 detay

Renault R.S.20 detay
5/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

REnault'nun yüksek yere basma gücü paketinde yer alan arka kanadının orta bölümünde hafif kaşık şekli yer alıyor. Bunun dışında motor kapağının arkasında tek parça T-kanat bulunuyor.

Renault F1 Team R.S.20 kıyaslaması

Renault F1 Team R.S.20 kıyaslaması
6/15

Fotoğraf: LAT Images

Renault, bargeboard ve sidepod bölgesinde bazı değişiklikler yaptı. Bargeboard bölgesinde mavi ok ile gösterilen dikey parçada değişiklik yapılırken, bumerang kanattaki ekstra kesikler, altında gizli başka değişikliklerin de olduğunu işaret ediyor.

Bunların dışında Renault da, artık birçok takımın kullandığı gibi sidepod yanında kırmızı ok ile gösterilen yatay birkaç parçadan oluşan kanatları kullanmaya başladı.

Renault R.S.20 detay

Renault R.S.20 detay
7/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sidepod yanında yer alan yatay kanatçıkların farklı açıdan görüntüsü

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20
8/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Racing Point, Lance Stroll'un aracının arka tarafında flo-viz boyalarını kullandı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
9/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren aracının arkadan görünüşü. Burun kısmındaki flo-viz boyaları, yeni burun ile hava akımının nasıl geriye doğru ilerlediğini gösteriyor.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
10/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla birlikte çift katlı t-kanat kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
11/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, ön kanadın dış kısmında yer alan martı kanadı şeklindeki tasarım hakkında daha fazla bilgi almak için flo-viz boyasını kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
12/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aynı şekilde bargeboard bölümünün alt kısmında da flo-viz boyası vardı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari'nin bargeboard bölgesini net bir şekilde gösteren fotoğraf.

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
14/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell şasinin iki yanında küçük kanatçıkları kullanırken, takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin aracında yine sadece sol tarafta tek kanatçık vardı.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20
15/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point'in yeni sidepodunu daha geniş açıdan net bir şekilde görebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Giorgi Piola

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