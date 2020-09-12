Toskana GP teknik güncellemeleri

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Renault, bargeboard ve sidepod bölgesinde bazı değişiklikler yaptı. Bargeboard bölgesinde mavi ok ile gösterilen dikey parçada değişiklik yapılırken, bumerang kanattaki ekstra kesikler, altında gizli başka değişikliklerin de olduğunu işaret ediyor.

Bunların dışında Renault da, artık birçok takımın kullandığı gibi sidepod yanında kırmızı ok ile gösterilen yatay birkaç parçadan oluşan kanatları kullanmaya başladı.