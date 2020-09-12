Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Yarış:
22 Saat
:
22 Dakika
:
04 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Toskana GP / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

paylaşım
yorumlar
Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Ekleyen:

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Toskana GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Koronavirüs sürecinde takvime giren Mugello pistindeki ilk F1 yarışı öncesinde dereceler sürekli iyileşti ve bu durum sıralamalarda da devam etti.

Valtteri Bottas, sıralamalarda ikinci seansa kadar hep ilk sırada yer alsa da sıralamaların ikinci seansında Hamilton zirveye yükseldi.

Hamilton, sıralamaların son seansında 1:15.144 yaparak zirvedeki yerini korudu ve bu sene 7., kariyerindeki 95. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son turunda Hamilton'ı geçmeyi uman Bottas, Ocon'un attığı spinle çıkan sarı bayraklar nedeniyle derecesini iyileştiremeyip 2. olurken Mercedes pilotlarının arkasında bir kez daha Red Bull'dan Verstappen yer aldı.

Toskana GP, Pazar 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 1'15.144   251.277
2 Finland Valtteri Bottas 1'15.203 0.059 251.080
3 Netherlands Max Verstappen 1'15.509 0.365 250.062
4 Thailand Alexander Albon 1'15.954 0.810 248.597
5 Monaco Charles Leclerc 1'16.270 1.126 247.567
6 Canada Lance Stroll 1'16.356 1.212 247.289
7 Mexico Sergio Perez 1'16.311 1.167 247.434
8 Australia Daniel Ricciardo 1'16.543 1.399 246.684
9 Spain Carlos Sainz Jr. 1'17.870 2.726 242.481
10 France Esteban Ocon      
11 United Kingdom Lando Norris 1'16.640 1.496 246.372
12 Russian Federation Daniil Kvyat 1'16.854 1.710 245.686
13 Finland Kimi Raikkonen 1'16.854 1.710 245.686
14 Germany Sebastian Vettel 1'16.858 1.714 245.673
15 France Romain Grosjean 1'17.254 2.110 244.414
16 France Pierre Gasly 1'17.125 1.981 244.823
17 Italy Antonio Giovinazzi 1'17.220 2.076 244.522
18 United Kingdom George Russell 1'17.232 2.088 244.484
19 Canada Nicholas Latifi 1'17.320 2.176 244.205
20 Denmark Kevin Magnussen 1'17.348 2.204 244.117
Tüm sonuçları görüntüle
Slider
Liste

Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1

Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1
1/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1

Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1
2/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing

3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing
3/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing

3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing
4/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
5/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Nicholas Latifi, Williams FW43, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
6/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43, Lando Norris, McLaren MCL35

Nicholas Latifi, Williams FW43, Lando Norris, McLaren MCL35
7/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Nicholas Latifi, Williams FW43, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
8/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
9/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
10/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20
11/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20
12/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20
13/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli engineers work on some tyres

Pirelli engineers work on some tyres
14/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
15/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
16/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
17/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, passes Nicholas Latifi, Williams FW43

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, passes Nicholas Latifi, Williams FW43
18/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
19/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
20/30

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
21/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20 leaves his pit box

Sergio Perez, Racing Point RP20 leaves his pit box
22/30

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
23/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
24/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
25/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
26/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
27/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Mark Sutton, Photographer

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Mark Sutton, Photographer
28/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
29/30

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
30/30

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

3. Seans: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Yarışa ilk 10 sıradan başlayacak isimlerin belli olacağı sıralamaların son seansında beklendiği gibi Mercedes pilotları en hızlı isimdi.

İlk haklarda Hamilton, 1:15.144 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onu 0.059 sn geride takım arkadaşı Bottas takip etti. Mercedes pilotlarının 0.4 sn gerisinde Red Bull'dan Verstappen yer alırken Albon bir kez daha takım arkadaşının hemen arkasında yer aldı.

İlk haklarda Mercedes ve Red Bull pilotlarını Racing Point pilotları Perez ve Stroll takip ederken onların arkasında Ricciardo, Leclerc ve Sainz yer aldılar. 

Pilotlar son hakları için piste çıktıklarında Hamilton 2. sektörde en hızlı zamanı elde etse de Renault pilotu Esteban Ocon'un ilk sektörde spin atıp sarı bayraklara sebep olmasının ardından birçok pilot derecesini iyileştiremedi.

Mercedes pilotları derecelerini iyileştiremediler ve böylece ilk turlarında elde ettikleri derecelerle ilk iki sırada seansı tamamlamış oldular.

Verstappen, son turunda derecesini iyileştirdi ancak yine de Hamilton'ın 0.365 sn arkasında 3. oldu. Onu takım arkadaşı Albon takip etti.

1000. yarışına çıkan Ferrari'de Leclerc, son turunda derecesini iyileştirerek 5. sıraya yükselmeyi başardı. 

Leclerc'in 5. sıraya yükselmesiyle Racing Point pilotları Perez ve Stroll birer sıra gerilediler. Perez, antrenmanda aldığı bir sıra cezası nedeniyle yarışa takım arkadaşının gerisinde başlayacak.

Ricciardo ve Sainz derecelerini iyileştiremeyip 8 ve 9. sıralarda seansı tamamladılar. Ocon, son bölümde tek bir tur için piste çıktı ancak onda da spin atıp zaman turu kaydedemedi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'15.144     251.277
2 Finland Valtteri Bottas 5 1'15.203 0.059 0.059 251.080
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'15.509 0.365 0.306 250.062
4 Thailand Alexander Albon 5 1'15.954 0.810 0.445 248.597
5 Monaco Charles Leclerc 6 1'16.270 1.126 0.316 247.567
6 Mexico Sergio Perez 3 1'16.311 1.167 0.041 247.434
7 Canada Lance Stroll 5 1'16.356 1.212 0.045 247.289
8 Australia Daniel Ricciardo 5 1'16.543 1.399 0.187 246.684
9 Spain Carlos Sainz Jr. 5 1'17.870 2.726 1.327 242.481
10 France Esteban Ocon 2        
Tüm sonuçları görüntüle
 

2. Seans: Hamilton lider, Vettel elendi

Yüksek hızlı ve aşırı virajlı Mugello'da pilotlar ters lastik stratejisi uygulayarak risk almadılar. Tüm pilotlar yumuşak lastiklerle ikinci seansa çıktılar.

Hamilton, bu seansta elde ettiği 1:15.309'luk derecesiyle ilk defa bu hafta sonu bir bölümde en hızlı isim olurken Bottas onun 0.013 sn gerisinde ikinci oldu.

Red Bull pilotları bir kez daha 3 ve 4. olurken bu sefer onları Renault'dan Daniel Ricciardo takip etti.

Sıralamaların ikinci bölümünde elenen isimler McLaren'dan Lando Norris, AlphaTauri'den Daniil Kvyat, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, Ferrari'den Sebastian Vettel ve Haas'tan Romain Grosjean oldular.

Elenen isimlerden Kvyat ve Raikkonen'in dereceleri 1:16.854 ile tam olarak aynı geldi. Son anda turunu iyileştirerek 10. sıraya yükselmeden önce Sainz'ın derecesi de 1:16.854 oldu ve bu üç isim o esnada aynı dereceyle 11, 12 ve 13. sıralarda yer aldılar.

Norris, bugünkü sonuç ile bu sene ilk defa sıralamalarda son seansa geçememiş oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 3 1'15.309     250.727
2 Finland Valtteri Bottas 3 1'15.322 0.013 0.013 250.683
3 Netherlands Max Verstappen 3 1'15.471 0.162 0.149 250.188
4 Thailand Alexander Albon 3 1'15.914 0.605 0.443 248.728
5 Australia Daniel Ricciardo 3 1'16.243 0.934 0.329 247.655
6 Canada Lance Stroll 6 1'16.271 0.962 0.028 247.564
7 France Esteban Ocon 6 1'16.297 0.988 0.026 247.480
8 Monaco Charles Leclerc 6 1'16.324 1.015 0.027 247.392
9 Mexico Sergio Perez 6 1'16.489 1.180 0.165 246.859
10 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'16.522 1.213 0.033 246.752
11 United Kingdom Lando Norris 6 1'16.640 1.331 0.118 246.372
12 Russian Federation Daniil Kvyat 5 1'16.854 1.545 0.214 245.686
13 Finland Kimi Raikkonen 6 1'16.854 1.545 0.000 245.686
14 Germany Sebastian Vettel 6 1'16.858 1.549 0.004 245.673
15 France Romain Grosjean 6 1'17.254 1.945 0.396 244.414
Tüm sonuçları görüntüle

 

1. Seans: Bottas hızlı, Vettel kıl payı kurtuldu

Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında ciddi bir sorun yaşanmadı ve pilotlar sorunsuz bir şekilde seanslarını tamamladılar.

İlk 3 antrenman seansında en hızlı isim olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralamaların ilk seansında 1:15.749 elde ederek yine en hızlı isim oldu. Bottas'ın 0.029 sn gerisinde takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Mercedes pilotlarının arkasında Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yer alırken onları Racing Point'ten Sergio Perez ve 1000. yarışına çıkan Ferrari'den Charles Leclerc takip ettiler.

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel, kıl payı farkla 15. olarak elenmekten son anda kurtuldu.

İlk seansın sürpriz bir şekilde elenen ismi, son yarış İtalya'da AlphaTauri ile kazanan Pierre Gasly oldu. Elenen diğer isimler Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ve Haas'tan Kevin Magnussen oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 3 1'15.749     249.270
2 United Kingdom Lewis Hamilton 5 1'15.778 0.029 0.029 249.175
3 Netherlands Max Verstappen 3 1'16.335 0.586 0.557 247.357
4 Thailand Alexander Albon 6 1'16.527 0.778 0.192 246.736
5 Mexico Sergio Perez 7 1'16.596 0.847 0.069 246.514
6 Monaco Charles Leclerc 6 1'16.698 0.949 0.102 246.186
7 Canada Lance Stroll 3 1'16.701 0.952 0.003 246.176
8 France Esteban Ocon 6 1'16.825 1.076 0.124 245.779
9 United Kingdom Lando Norris 6 1'16.895 1.146 0.070 245.555
10 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'16.928 1.179 0.033 245.450
11 Australia Daniel Ricciardo 6 1'16.981 1.232 0.053 245.281
12 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'16.993 1.244 0.012 245.243
13 Finland Kimi Raikkonen 6 1'17.059 1.310 0.066 245.033
14 France Romain Grosjean 6 1'17.069 1.320 0.010 245.001
15 Germany Sebastian Vettel 6 1'17.072 1.323 0.003 244.991
16 France Pierre Gasly 6 1'17.125 1.376 0.053 244.823
17 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'17.220 1.471 0.095 244.522
18 United Kingdom George Russell 9 1'17.232 1.483 0.012 244.484
19 Canada Nicholas Latifi 9 1'17.320 1.571 0.088 244.205
20 Denmark Kevin Magnussen 6 1'17.348 1.599 0.028 244.117
Tüm sonuçları görüntüle

 

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Önceki haber

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Sonraki haber

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"

Son Haberler

Bottas: “Sarı bayraklar son turumu mahvetti”
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Sarı bayraklar son turumu mahvetti”

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"
F1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

47dk
2
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

3
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

4
Formula 1

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

20dk
5
Formula 1

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

1s

Son Haberler

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
F1

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"
F1

Vettel: "Ferrari SF1000'i istediğim gibi süremiyorum"

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"
F1

Gasly: "İyi olmamız gereken anlarda hatalar yapıyoruz"

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
F1

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!
F1

F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Son Videolar

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.