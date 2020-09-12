Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Koronavirüs sürecinde takvime giren Mugello pistindeki ilk F1 yarışı öncesinde dereceler sürekli iyileşti ve bu durum sıralamalarda da devam etti.

Valtteri Bottas, sıralamalarda ikinci seansa kadar hep ilk sırada yer alsa da sıralamaların ikinci seansında Hamilton zirveye yükseldi.

Hamilton, sıralamaların son seansında 1:15.144 yaparak zirvedeki yerini korudu ve bu sene 7., kariyerindeki 95. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son turunda Hamilton'ı geçmeyi uman Bottas, Ocon'un attığı spinle çıkan sarı bayraklar nedeniyle derecesini iyileştiremeyip 2. olurken Mercedes pilotlarının arkasında bir kez daha Red Bull'dan Verstappen yer aldı.

Toskana GP, Pazar 16:10'da başlayacak.

Slider Liste Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 1 / 30 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 2 / 30 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images 3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images 3. sıra Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 5 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Lando Norris, McLaren MCL35 7 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 8 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 9 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 10 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 11 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 12 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 13 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pirelli engineers work on some tyres 14 / 30 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 15 / 30 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 16 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 17 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, passes Nicholas Latifi, Williams FW43 18 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 19 / 30 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 20 / 30 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 21 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 leaves his pit box 22 / 30 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 23 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 24 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 25 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 26 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 27 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Mark Sutton, Photographer 28 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 29 / 30 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 30 / 30 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

3. Seans: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Yarışa ilk 10 sıradan başlayacak isimlerin belli olacağı sıralamaların son seansında beklendiği gibi Mercedes pilotları en hızlı isimdi.

İlk haklarda Hamilton, 1:15.144 elde ederek geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onu 0.059 sn geride takım arkadaşı Bottas takip etti. Mercedes pilotlarının 0.4 sn gerisinde Red Bull'dan Verstappen yer alırken Albon bir kez daha takım arkadaşının hemen arkasında yer aldı.

İlk haklarda Mercedes ve Red Bull pilotlarını Racing Point pilotları Perez ve Stroll takip ederken onların arkasında Ricciardo, Leclerc ve Sainz yer aldılar.

Pilotlar son hakları için piste çıktıklarında Hamilton 2. sektörde en hızlı zamanı elde etse de Renault pilotu Esteban Ocon'un ilk sektörde spin atıp sarı bayraklara sebep olmasının ardından birçok pilot derecesini iyileştiremedi.

Mercedes pilotları derecelerini iyileştiremediler ve böylece ilk turlarında elde ettikleri derecelerle ilk iki sırada seansı tamamlamış oldular.

Verstappen, son turunda derecesini iyileştirdi ancak yine de Hamilton'ın 0.365 sn arkasında 3. oldu. Onu takım arkadaşı Albon takip etti.

1000. yarışına çıkan Ferrari'de Leclerc, son turunda derecesini iyileştirerek 5. sıraya yükselmeyi başardı.

Leclerc'in 5. sıraya yükselmesiyle Racing Point pilotları Perez ve Stroll birer sıra gerilediler. Perez, antrenmanda aldığı bir sıra cezası nedeniyle yarışa takım arkadaşının gerisinde başlayacak.

Ricciardo ve Sainz derecelerini iyileştiremeyip 8 ve 9. sıralarda seansı tamamladılar. Ocon, son bölümde tek bir tur için piste çıktı ancak onda da spin atıp zaman turu kaydedemedi.

2. Seans: Hamilton lider, Vettel elendi

Yüksek hızlı ve aşırı virajlı Mugello'da pilotlar ters lastik stratejisi uygulayarak risk almadılar. Tüm pilotlar yumuşak lastiklerle ikinci seansa çıktılar.

Hamilton, bu seansta elde ettiği 1:15.309'luk derecesiyle ilk defa bu hafta sonu bir bölümde en hızlı isim olurken Bottas onun 0.013 sn gerisinde ikinci oldu.

Red Bull pilotları bir kez daha 3 ve 4. olurken bu sefer onları Renault'dan Daniel Ricciardo takip etti.

Sıralamaların ikinci bölümünde elenen isimler McLaren'dan Lando Norris, AlphaTauri'den Daniil Kvyat, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, Ferrari'den Sebastian Vettel ve Haas'tan Romain Grosjean oldular.

Elenen isimlerden Kvyat ve Raikkonen'in dereceleri 1:16.854 ile tam olarak aynı geldi. Son anda turunu iyileştirerek 10. sıraya yükselmeden önce Sainz'ın derecesi de 1:16.854 oldu ve bu üç isim o esnada aynı dereceyle 11, 12 ve 13. sıralarda yer aldılar.

Norris, bugünkü sonuç ile bu sene ilk defa sıralamalarda son seansa geçememiş oldu.

1. Seans: Bottas hızlı, Vettel kıl payı kurtuldu

Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında ciddi bir sorun yaşanmadı ve pilotlar sorunsuz bir şekilde seanslarını tamamladılar.

İlk 3 antrenman seansında en hızlı isim olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralamaların ilk seansında 1:15.749 elde ederek yine en hızlı isim oldu. Bottas'ın 0.029 sn gerisinde takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Mercedes pilotlarının arkasında Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yer alırken onları Racing Point'ten Sergio Perez ve 1000. yarışına çıkan Ferrari'den Charles Leclerc takip ettiler.

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel, kıl payı farkla 15. olarak elenmekten son anda kurtuldu.

İlk seansın sürpriz bir şekilde elenen ismi, son yarış İtalya'da AlphaTauri ile kazanan Pierre Gasly oldu. Elenen diğer isimler Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ve Haas'tan Kevin Magnussen oldular.