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Formula 1 / Toskana GP / Sonuçlar

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toskana Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, yanında Valtteri Bottas olacak.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Thailand Alexander Albon


 

5

 

Monaco Charles Leclerc



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Lance Stroll

 

 

7

 

Mexico Sergio Pérez (P) +1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

9

 

Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Esteban Ocon

 

 

11

 

Lando Norris

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Daniil Kvyat

 

13

 

Kimi Räikkönen

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Sebastian Vettel

 

15

Romain Grosjean

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Pierre Gasly


 

17

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

George Russell

 

 

19

 

Nicholas Latifi


 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Kevin Magnussen

 

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Mugello Yarış Pisti
Editör Basile Davoine

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