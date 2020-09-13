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Formula 1 / Son dakika

Toskana GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

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Toskana GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
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, Editör

Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Toskana GP öncesi pilotların sahip oldukları yeni lastik hamurlarını açıkladı.

Pirelli, Toskana Grand Prix'sine C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın elinde bir set C1 ve bir set C2 lastik bulunuyor.

Sebastian Vettel, Max Verstappen, Lando Norris, Daniil Kvyat ve Romain Grosjean'ın elinde birer set C1, C2 ve C3 lastik bulunuyor.

Charles Leclerc, Alex Albon, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon ve Lance Stroll'ün elinde birer set C1 ve C2 lastik bulunuyor.

Kullanılan/kullanılmayan lastikler:

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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