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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Toskana GP, büyük kazalar sonrası kırmızı bayrakla durduruldu

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Toskana GP, büyük kazalar sonrası kırmızı bayrakla durduruldu
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Toskana GP, yarışın başında yaşanan kazların ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Mugello'dki ilk F1 yarışı oldukça olaylı başladı. Startta Max Verstappen'in gerilemesinin ardından arkada Pierre Gasly, Verstappen ve Alfa Romeo pilotlarının karıştığı bir kaza yaşandı.

Bu kazada Verstappen ve Gasly yarışa devam ederken startta liderliğe yükselen Valtteri Bottas yarışın yeni galibi oldu. İlk tur ayrıca McLaren pilotu Carlos Sainz spin atarken, Sebastian Vettel onunla temas yaşadı ve ön kanadını kırarak pite geldi.

İlk turdaki kazanın ardından güvenlik aracı 8 tur pistte kaldı.

 

Güvenlik aracının çıkmasının ardından yarış lider Bottas'ın kontrolünde yeniden başladı. Arkasındaki takım arkadaşı Hamilton'ın hava koridoru avantajı kullanmaması için yarışı oldukça geç başlatan Bottas, istemeden de olsa arka tarafta büyük bir kazaya neden oldu.

Ön grubu görmeyen arka taraftaki pilotlar, yarış başladı diye hızlanınca, bir anda önde hızlanmayan araçlarla karşılaştılar.

O esnada Sainz, Giovinazzi, Latifi ve Magnussen'in karıştığı büyük bir karmaşa yaşandı ve yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Abdullah Çelik

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