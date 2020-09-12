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Formula 1 / Toskana GP / Antrenman raporu

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

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Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Toskana Grand Prix'si sıralama turları öncesi yapılan üçüncü antrenman seansında hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı ise 43 dereceye kadar çıktı.

Sürücülerin çoğunluğu ilk 15 dakikayı garajda geçirmeyi seçtiler. Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı.

Sadece Pierre Gasly kısa bir süreliğine pist dışına taştı. Bunun dışında göze çarpan önemli bir olay yoktu.

Sürücüler ilk zaman turlarında farklı lastiklerle sürüş yaptılar. Bazı isimler orta, bazıları ise yumuşak lastiği kullandı.

Son bölümde atılan son turlarda herkes yumuşak lastiğe geçti ve 1:17'nin altına inebilen sadece üç isim vardı.

Cuma günü harika bir performans sergileyen Valtteri Bottas, üçüncü antrenman seansını da 1:16.530'luk zaman turuyla ilk sırada tamamladı.

Fin pilot böylelikle üç seansın tamamını lider tamamlamış oldu. Red Bull'dan Max Verstappen için oldukça umut verici bir gündü.

Hem orta hem de yumuşak lastikte iyi görünen Hollandalı pilot, 1:16.547'lik turuyla sadece 0.017 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Lewis Hamilton, dün olduğu gibi bugünkü seansta da Bottas'ın ardında kaldı ve 1:16.613'le üçüncü oldu.

Buna karşılık Bottas ve Hamilton arasında sadece 0.083 saniye vardı.

 

Lance Stroll iyi bir seans geçiren sürücülerden bir tanesiydi. Kanadalı pilot 1:17.112 ile dördüncü en iyi zamanın sahibi olurken, son yarışın galibi Pierre Gasly 1:17.226 ile beşinci oldu.

Onu Sergio Perez ile Charles Leclerc takip etti.

Perez, 0.811 saniye geride kalırken, Leclerc en iyi Ferrari motorlu sürücü olarak 0.958 saniye geride yedinci oldu.

Öte yandan ilk onu Alex Albon, Daniil Kvyat ve Romain Grosjean tamamladı. Albon, takım arkadaşından 1 saniye yavaş kaldı.

Kvyat ise Gasly'nin 0.4 saniye gerisindeydi. Grosjean ise dünü son sırada tamamlamasının ardından bugün sürpriz şekilde ilk ona girdi.

Renault ve McLaren pilotları ilk ona giremediler. Esteban Ocon 11. olurken, Daniel Ricciardo 17. oldu.

McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris ise 12. ve 19. olabildiler.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 13. olurken, Kimi Raikkonen 14. oldu. Haas'tan Kevin Magnussen ise kendisine 15. sırada yer bulabildi.

Williams'ta Nicholas Latifi 16. olurken, Sebastian Vettel için kötü geçen hafta sonu üçüncü antrenman seansında da devam etti.

Vettel 1:18.186 ile Leclerc'in 0.7 saniye ardında 18. oldu.

Öte yandan George Russell zaman turu kaydedemediği seansta 20. oldu.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1'16.530    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'16.547 0.017 0.017
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'16.613 0.083 0.066
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 10 1'17.112 0.582 0.499
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 14 1'17.226 0.696 0.114
6 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 14 1'17.341 0.811 0.115
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 15 1'17.488 0.958 0.147
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 11 1'17.538 1.008 0.050
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 17 1'17.627 1.097 0.089
10 France Romain Grosjean Haas Ferrari 19 1'17.635 1.105 0.008
11 France Esteban Ocon Renault Renault 13 1'17.746 1.216 0.111
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 19 1'17.768 1.238 0.022
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 15 1'17.812 1.282 0.044
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 17 1'17.843 1.313 0.031
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'18.039 1.509 0.196
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'18.072 1.542 0.033
17 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 12 1'18.142 1.612 0.070
18 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1'18.186 1.656 0.044
19 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 19 1'18.826 2.296 0.640
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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