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Formula 1 / Toskana GP / Antrenman raporu

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

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Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

2020 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı Mugello'da yapılıyor ve ikinci antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist ise 40 dereceydi.

Seans içerisinde çeşitli olaylar yaşandı. Charles Leclerc seans başladıktan kısa bir süre sonra spin attı ve Romain Grosjean bir motor arızası bildirerek pite geldi. Takım daha sonra sorunun elektrik kaynaklı olduğunu açıkladı.

Lando Norris, ilk 35 dakika geride kalırken kaza yaptı ve seansa erken veda etti. Tekrarlarda Norris'in bariyerlere çarptığı görüldü.

Sebastian Vettel, son yarım saate girilirken Ferrari ile spin attı.

Son 15 dakikaya girilirken de Kimi Raikkonen, Sergio Perez'le temas yaşayarak spin attı. Tekrarlarda, pitten çıkarken Perez'in yeteri kadar yavaşlayamayarak Raikkonen'e çarptığı ve kendi ön kanadına hasar verdiği görüldü.

Liderlik mücadelesinde ise Mercedes pilotları zirvede yer aldı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1:17'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:16.989'la cuma gününü zirvede tamamlayan sürücü oldu.

 

Lewis Hamilton, ilk seansa göre daha iyi görünse de Bottas'tan 0.207 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

Red Bull'dan Max Verstappen, Mercedes pilotlarının en yakın takipçisiydi ve iyi bir cuma günü geçirerek seansı 0.207 saniye geride üçüncü bitirdi.

Red Bull'dan Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldığı seansta dördüncü olurken, Renault sürücüleri iyi bir seans geçirdiler ve beşinci ile altıncı oldular.

Racing Point sürücüsü Sergio Perez 1:18.198'lik derecesiyle yedinci olurken, Pierre Gasly sekizinci ve iyi bir gün geçiren Kimi Raikkonen dokuzuncu oldu.

Ferrari sürücüleri yine orta bölümde yer aldılar.

Charles Leclerc ancak 10. olabilirken, Sebastian Vettel 12. sırada yer aldı. Bu ikiliyi Lance Stroll ayırdı.

McLaren pilotları ilk ona girmekte zorlandılar. Carlos Sainz ancak 13. olabilirken, Lando Norris 14. oldu.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat 15., Williams'tan George Russell 16. ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 17. oldu.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 28 1'16.989    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'17.196 0.207 0.207
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 25 1'17.235 0.246 0.039
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 28 1'17.971 0.982 0.736
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 32 1'18.039 1.050 0.068
6 France Esteban Ocon Renault Renault 29 1'18.115 1.126 0.076
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 34 1'18.198 1.209 0.083
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 30 1'18.244 1.255 0.046
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 38 1'18.385 1.396 0.141
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.400 1.411 0.015
11 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 37 1'18.462 1.473 0.062
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 39 1'18.498 1.509 0.036
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 32 1'18.651 1.662 0.153
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 9 1'18.658 1.669 0.007
15 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 33 1'18.736 1.747 0.078
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 33 1'18.843 1.854 0.107
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 35 1'18.944 1.955 0.101
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'18.983 1.994 0.039
19 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'19.113 2.124 0.130
20 France Romain Grosjean Haas Ferrari 5 1'19.257 2.268 0.144
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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