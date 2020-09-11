Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

2020 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı Mugello'da yapılıyor ve ikinci antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist ise 40 dereceydi.

Seans içerisinde çeşitli olaylar yaşandı. Charles Leclerc seans başladıktan kısa bir süre sonra spin attı ve Romain Grosjean bir motor arızası bildirerek pite geldi. Takım daha sonra sorunun elektrik kaynaklı olduğunu açıkladı.

Lando Norris, ilk 35 dakika geride kalırken kaza yaptı ve seansa erken veda etti. Tekrarlarda Norris'in bariyerlere çarptığı görüldü.

Sebastian Vettel, son yarım saate girilirken Ferrari ile spin attı.

Son 15 dakikaya girilirken de Kimi Raikkonen, Sergio Perez'le temas yaşayarak spin attı. Tekrarlarda, pitten çıkarken Perez'in yeteri kadar yavaşlayamayarak Raikkonen'e çarptığı ve kendi ön kanadına hasar verdiği görüldü.

Liderlik mücadelesinde ise Mercedes pilotları zirvede yer aldı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1:17'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:16.989'la cuma gününü zirvede tamamlayan sürücü oldu.

Lewis Hamilton, ilk seansa göre daha iyi görünse de Bottas'tan 0.207 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

Red Bull'dan Max Verstappen, Mercedes pilotlarının en yakın takipçisiydi ve iyi bir cuma günü geçirerek seansı 0.207 saniye geride üçüncü bitirdi.

Red Bull'dan Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldığı seansta dördüncü olurken, Renault sürücüleri iyi bir seans geçirdiler ve beşinci ile altıncı oldular.

Racing Point sürücüsü Sergio Perez 1:18.198'lik derecesiyle yedinci olurken, Pierre Gasly sekizinci ve iyi bir gün geçiren Kimi Raikkonen dokuzuncu oldu.

Ferrari sürücüleri yine orta bölümde yer aldılar.

Charles Leclerc ancak 10. olabilirken, Sebastian Vettel 12. sırada yer aldı. Bu ikiliyi Lance Stroll ayırdı.

McLaren pilotları ilk ona girmekte zorlandılar. Carlos Sainz ancak 13. olabilirken, Lando Norris 14. oldu.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat 15., Williams'tan George Russell 16. ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 17. oldu.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: