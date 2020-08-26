TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si dokuz yıl aradan sonra ilk kez bu yıl 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye 2005-11 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve şimdi yarışla ilgili çok büyük bir heyecan var.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in geri dönüşünde ülkemizin tüm dünyaca bilinen organizasyon kabiliyetinin etkili olduğunu belirti.

Üçlertoprağı şu açıklamayı yaptı: "Başta Formula 1’in ülkemize kazandırılmasına büyük önem veren ve desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."

"T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak sportif açıdan organizasyonu başarıyla gerçekleştirip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımızla bu büyük organizasyonun ülkemiz ve otomobil sporları için hayırlı olmasını diliyoruz.”