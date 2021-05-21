Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde'' Sonraki / Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

Ekleyen:
, Şef Editör

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye GP'nin organizatörü Intercity İstanbul Park yönetiminin kendilerini ilgilendiren son açıklamasına cevap verdi.

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

Intercity, dün yayınladığı bildiride 2020 Türkiye GP'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınlamış, devamında ise "ücret karşılığında" hizmet aldığı TOSFED'in yarışın gerçekleştirilmesiyle alakalı açıklamalarına sert çıkmış ve TOSFED'i "rol çalmakla" suçlamıştı.

TOSFED, Intercity'nin dün yaptığı açıklamanın ardından iddialara cevap niteliğinde bir bildiride bulundu.

İlgili içerik:

TOSFED'in suçlamalarla alakalı cevabı şu şekilde oldu:

Formula 1 DHL Türkiye GP’si 2020 organizasyonunun sportif yönetimini üstlenmiş olan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir federasyon olarak, yarış ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir yoruma dair teşekkürlerimizi arz ettiğimiz bir paylaşımımızın ardından, pistin işletmecisi olan şirketin sosyal medya hesaplarında son derece saygısız bir üslupla yapılan, hayret ve esefle karşıladığımız, neden rahatsız olduklarını anlamlandıramadığımız ve doğrudan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu – TOSFED’in tüzel kişiliğinin hedef alındığı paylaşımlar dolayısıyla, kendilerine cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmemizi saygıdeğer kamuoyunun takdir ve değerlendirmelerine sunuyoruz:

TOSFED’in Formula 1 Türkiye GP’si organizasyonuna yaklaşımı, aynı 2005-2011 arası dönemde de olduğu gibi, sadece bu yarışın, ülkemiz adına, Uluslararası Otomobil Federasyonu – FIA’nın sportif kurallarına göre başarıyla organize edilmesi için gereken tüm sorumluluğun üstlenilmesi, yani yarışın sportif anlamda sevk ve idare edilmesinden ibarettir.

Bu bağlamda, geçtiğimiz seneki yarış öncesinde pistin işletmecisi olan firmanın yöneticisi tarafından yapılan, ulusal bir gazetede yayınlanan ve TOSFED’in rolü ile sorumluluğunun tamamen çarpıtıldığı bir demeç üzerine; 2020 Formula 1 Türkiye GP’sinin ülkemize kazandırılması sürecinde TOSFED’in oynadığı önemli rol, bizzat FIA Genel Sekreterliği tarafından, federasyonumuzun arşivinde de bulunan bir mektup ile pist işletmecisine yazılı, kesin ve net şekilde bildirilmiş ve kendilerinin mesnetsiz beyanları, FIA tarafından kınanmıştır.

Devamında, dokuz yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen ve tüm dünyada yaklaşık 89 milyon seyirci tarafından izlenen Formula 1 DHL Türkiye GP’si 2020’nin sportif organizasyonu, TOSFED tarafından yaklaşık 850 kişilik görevli kadrosunun üstün gayret ve emekleri sayesinde büyük bir başarıyla üstlenilmiş ve bu başarı FIA Başkanı Sn. Jean Todt’tan federasyonumuza gelen teşekkür mektubu ile teyit edilmiştir.

Buna karşın, söz konusu işletmeci şirket tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada, TOSFED’den ‘Yarışa sadece sportif anlamda bir katkı sunan ve ücreti karşılığında hizmet aldığımız kurumlardan bir tanesi’ şeklinde bahsedilmiştir. İşletmeci şirketin yaratmaya çalıştığı algının tam aksine, TOSFED, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olmasının yanı sıra, FIA’nın ülkemizdeki temsilcisi ve tanıdığı tek yetkili kurum olarak Türkiye GP’sinin sportif organizasyonundan tek başına sorumludur. Dolayısıyla ‘sportif katkı’ diye değeri düşürülmek istenen çalışma, tüm dünyaya canlı yayınlanan yarışın sportif açıdan organize edilmesidir. Yaratılmak istenen algının aksine, pist yönetiminin Formula 1 yarışının sportif tarafında, istenen tüm araç ve ekipmanları ile birlikte pisti FIA kurallarına göre hazır edip TOSFED ve FIA’ya teslim etmekten başka herhangi bir rolü veya katkısı yoktur.

Formula 1 yarışını düzenlemek için sportif açıdan tabi olduğu federasyonun adını dahi yanlış yazan işletmeci şirket tarafından yapılan açıklamada bahsedilen ‘ücret’, yarışın sportif organizasyonunun yapılması için, tıpkı 2005-2011 yılları arasında olduğu gibi federasyonumuza ödenen ‘ASN (Ulusal Sportif Otorite)’ ücretidir.

‘TOSFED’in yarışın organize edilmesinde emeği geçen tüm kurumlara haksızlık etmekte ve başka kurum ve kişilerin emeklerinin üzerine kurulma çabasında olduğuna, emekleri hiçe saydığına’ dair mesnetsiz ve asılsız bir iddiayı ortaya koyan işletmeci şirketin, temelde sportif bir organizasyon olan 2020 Türkiye GP’si yarışından sonra yaptığı ‘Teşekkür’ açıklamasında, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bahsetmemesi manidardır ve ‘emekleri hiçe saymak’ açısından, hatayla veya unutkanlıkla açıklanamayacak kadar büyük bir örnektir. TOSFED ise, tam tersine yarıştan sonra, her zaman olduğu gibi, birlikte çalıştığı tüm resmi kurumlara teşekkürlerini sunmuştur. TOSFED ‘işletmecinin ifadesiyle’ yarışa kurulmaz; tam tersine, tüm görevlileri ile birlikte sportif açıdan zaten yarışın tek yetkili kurumu ve otoritesidir.

Öte yandan, her beyanında kendini öne çıkarmak amacıyla Formula 1 yarışını ‘devletimize herhangi bir maddi yük oluşturmaksızın’ gerçekleştirdiğini iddia eden işletmeci kuruluşun; söylediğinin tam aksine, pistin asfaltının devletimiz tarafında yenilendiği ve ayrıca tesisin bakım, onarım, tribün ve peyzaj düzenlenmelerinin de kamu imkanlarından yararlanarak yaptırıldığı da kamuoyunun malumudur.

TOSFED’i ‘Rol çalmak’ ile suçlayan aynı işletmeci kuruluşun, tesis yatırımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, önce ülkemize, sonra da güzide şehrimiz İstanbul’a ait olan, kurulduğu günden bu yana adında ‘İstanbul’ bulunan pistin adını; 2020 Türkiye GP’sinin podyum seremonisi sırasında TV yayınına çıkan ekranlarda, ‘İstanbul’ ibaresini tamamen yok ederek, ‘Intercity Park’ şeklinde lanse etmesi ironiktir ve aslında bir organizasyonda ‘nasıl rol çalınabileceğine dair’ son derece çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.

2020 yılındaki yarışta da, organizasyona gölge düşmemesi adına dile getirmediğimiz, ancak organizasyonun başarısını olumsuz etkileyebilecek davranış ve eylemlerde bulunan işletmeci kuruluşun, yarışın üzerinden tam altı ay geçtikten sonra yaptığı bu talihsiz, mesnetsiz ve gereksiz açıklama nedeniyle kamuoyunun meşgul edilmesini büyük üzüntüyle karşılıyor; önümüzdeki  dönemde pandemi dolayısıyla ülkemize Formula 1 adına bir imkan daha gelmesi halinde, FIA nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğimizi ve federasyon olarak üstümüze düşen görevi üstlenmeye, her zaman hazır olacağımızı belirtmek istiyoruz.

paylaşım
yorumlar
Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Önceki haber

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Sonraki haber

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

1s
2
Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

1s
3
Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

2s
4
Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

10 dk
5
Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

19s
Son Haberler
Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
F1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

10dk
Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
F1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

1s
TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi
F1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

1s
Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''
F1

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

1s
Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?
F1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Horner ve Wolff, Cowell iddialarını yalanladılar Monako GP
Formula 1

Horner ve Wolff, Cowell iddialarını yalanladılar

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti Türkiye GP
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor" Monako GP
Formula 1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Çok Okunanlar Bugün

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?
Formula 1 Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

Son Haberler

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" suçlamalarına cevap verdi

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''
Formula 1 Formula 1

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.