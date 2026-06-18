TOSFED Başkanı: "İstanbul Park'taki değişikliklerle seyirci konforunu en üst düzeye çıkaracağız"
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2027 Türkiye Grand Prix'sine hazırlık kapsamında İstanbul Park'ta planlanan değişiklikleri açıkladı.
Istanbul Park
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
2027 itibarıyla İstanbul Park, beş yıl boyunca Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak.
Gelecek sezon gerçekleşecek Türkiye Grand Prix'sinin tarihi henüz bilinmiyor ve Formula 1'in 2027 takvimini açıklaması heyecanla bekleniyor. Bu süre zarfında TOSFED, Başkan Eren Üçlertoprağı önderliğinde yarışa hazırlık kapsamında İstanbul Park'ta bir dizi değişiklik gerçekleştiriyor.
Eren Üçlertoprağı, bu değişikliklerin en temel amacının seyircilerin konforunu maksimum düzeye çıkarmak olduğunu dile getirdi.
TOSFED Başkanı, söz konusu değişiklikleri şu sözlerle açıkladı: "En büyük değişiklik seyirci tecrübesine ilişkin geliştirmeler olacak. Pistteki belli tribünlerin üstünü kapatacağız ki güneş maruziyetini en aza indirerek seyircilerimizin konforunu en üst düzeye çıkaralım."
"Bir diğer değişiklik ise kapasite artışı olacak. Hem yurt dışından ülkemize gelecek nitelikli turist sayısını arttırmak hem de vatandaşlarımızın talebini karşılamak için padok kapasitesi artacak. Bu konuda kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz."
"Son olarak, pistte FIA kontrolünde gerçekleşecek teknik ve alt yapısal çalışmalar zaten olmazsa olmaz nitelikte."
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