Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor Sonraki / Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak
Formula 1 / Son dakika

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Ekleyen:
, Editör

Son dönemde satılığa çıkarılan Formula 1 araçlarına Toro Rosso STR14 aracı da eklenmiş gibi görünüyor.

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Son dönemde sık sık Formula 1 araçlarının satılığa çıkarıldığı yönünde haberler geliyor. 

Modern Formula 1 araçları çeşitli test sürüşlerinde kullanıldığı için genellikle takımlar bunları satmak istemiyorlar. Ancak sürpriz şekilde 2019 Toro Rosso STR14'ün satılığa çıkarıldığı haberi geldi.

Racetrailer firması, 2019 Toro Rosso STR14 04 şasisini Racecarsdirect üzerinden satılığa çıkardı. Alex Albon ve Pierre Gasly, bu numaralı şasiyi toplamda 17 yarışta kullandılar.

Gasly, Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmesinin ardından Brezilya'da bu araç ile ikinci sırada finiş görmüş ve kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti.

Albon da bu şasiyi ilk kez İspanya'da kullandı ve katıldığı toplam 8 sayışın 3 tanesinden puanla ayrıldı.

Araç için ne kadar fiyat istendiği bilinmiyor ancak aracın Hollanda'da yer aldığı belirtilmiş durumda.

23 Mart'ta satılığa çıkarılan araç için ne kadar fiyat istendiği açıklanmazken, sadece görüntülü veya yüz yüze görüşmelerde fiyat bilgisi veriliyor.

Toro Rosso'nun elinde bir başka STR14 şasisi daha da bulunuyor ve Yuki Tsunoda, bu araçla son dönemde pek çok test gerçekleştirdi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Önceki haber

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Sonraki haber

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

18s
2
Formula 1

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

1s
3
Formula 1

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

21s
4
Formula 1

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

1s
5
Formula 1

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

2s
Son Haberler
Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"
F1

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

8dk
Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
F1

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

1s
Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"
F1

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

1s
Imola yarışı seyircisiz yapılacak
F1

Imola yarışı seyircisiz yapılacak

2s
Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak
F1

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

2s
Son Videolar
Piquet: 03:45
Formula 1
22s

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
22s

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Coronel: 06:07
Formula 1
30 Mar 2021

Coronel: "Red Bull ve Honda bu yıl her şeyini veriyor"

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi 18:23
Formula 1
30 Mar 2021

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi

2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar 02:14
Formula 1
29 Mar 2021

2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

Imola yarışı seyircisiz yapılacak
Formula 1 / Son dakika

Imola yarışı seyircisiz yapılacak

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Çok Okunanlar Bugün

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Son Haberler

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"
F1 Formula 1 / Haberler

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

Imola yarışı seyircisiz yapılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Imola yarışı seyircisiz yapılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.