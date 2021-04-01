Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Son dönemde sık sık Formula 1 araçlarının satılığa çıkarıldığı yönünde haberler geliyor.

Modern Formula 1 araçları çeşitli test sürüşlerinde kullanıldığı için genellikle takımlar bunları satmak istemiyorlar. Ancak sürpriz şekilde 2019 Toro Rosso STR14'ün satılığa çıkarıldığı haberi geldi.

Racetrailer firması, 2019 Toro Rosso STR14 04 şasisini Racecarsdirect üzerinden satılığa çıkardı. Alex Albon ve Pierre Gasly, bu numaralı şasiyi toplamda 17 yarışta kullandılar.

Gasly, Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmesinin ardından Brezilya'da bu araç ile ikinci sırada finiş görmüş ve kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti.

Albon da bu şasiyi ilk kez İspanya'da kullandı ve katıldığı toplam 8 sayışın 3 tanesinden puanla ayrıldı.

Araç için ne kadar fiyat istendiği bilinmiyor ancak aracın Hollanda'da yer aldığı belirtilmiş durumda.

23 Mart'ta satılığa çıkarılan araç için ne kadar fiyat istendiği açıklanmazken, sadece görüntülü veya yüz yüze görüşmelerde fiyat bilgisi veriliyor.

Toro Rosso'nun elinde bir başka STR14 şasisi daha da bulunuyor ve Yuki Tsunoda, bu araçla son dönemde pek çok test gerçekleştirdi.