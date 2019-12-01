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Formula 1 / Son dakika

Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi test programını açıkladı

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Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi test programını açıkladı
1 Ara 2019 14:32

Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi GP sonrası yapılacak teste katılacakları pilotları açıkladılar.

Abu Dhabi GP sonrası salı günü sezon sonu lastik testi yapılacak ve takılar teste katılacakları pilotları açıklamaya devam ediyorlar.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Kimi Raikkonen'in, ikinci gününde ise Antonio Giovinazzi'nin piste çıkacağını duyurdu.

Toro Rosso ise daha farklı bir program tercih etti.

Salı günü sabah Sean Gelael piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Daniil Kvyat geçecek.

Çarşamba günü ise Pierre Gasly sürüş yapacak.

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