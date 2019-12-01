Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi test programını açıkladı
paylaşım
yorumlar
1 Ara 2019 14:32
Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi GP sonrası yapılacak teste katılacakları pilotları açıkladılar.
Abu Dhabi GP sonrası salı günü sezon sonu lastik testi yapılacak ve takılar teste katılacakları pilotları açıklamaya devam ediyorlar.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Kimi Raikkonen'in, ikinci gününde ise Antonio Giovinazzi'nin piste çıkacağını duyurdu.
Toro Rosso ise daha farklı bir program tercih etti.
Salı günü sabah Sean Gelael piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Daniil Kvyat geçecek.
Çarşamba günü ise Pierre Gasly sürüş yapacak.
Sonraki haber
Önceki haber
Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor
Sonraki haber
Abu Dhabi GP: Hamilton, 2019 sezonunu galibiyetle noktaladı!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi test programını açıkladı
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Slayt Şov