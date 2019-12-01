Toro Rosso ve Alfa Romeo, Abu Dhabi test programını açıkladı

Abu Dhabi GP sonrası salı günü sezon sonu lastik testi yapılacak ve takılar teste katılacakları pilotları açıklamaya devam ediyorlar.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Kimi Raikkonen'in, ikinci gününde ise Antonio Giovinazzi'nin piste çıkacağını duyurdu.

Toro Rosso ise daha farklı bir program tercih etti.

Salı günü sabah Sean Gelael piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Daniil Kvyat geçecek.

Çarşamba günü ise Pierre Gasly sürüş yapacak.