AlphaTauri, 2020'de şampiyona beşinciliği hedefliyor

Tost, "Yeni bir aracımız ve önümüzde yeni bir sezon var. Yeni sezon öncesinde çok iyimseriz ççünkü rüzgar tünelinde gördüğümüz veriler gerçekten çok iyi."

"İkincisi; Honda'daki Japon arkadaşlarımız kış aylarında büyük ilerleme kaydetti ve güç ünitesinin hem dayanıklılığını hem de verimliliğini arttırdı."

"Üçüncüsü, takımızda iki iyi sürücü var. Geçen yıl bunu kanıtladılar ve hangi zorluklarla karşılaştıklarını biliyorlar. Gerçekten iyimseriz. Bence takım iyi sonuçlar alacak, özellikle AlphaTauri gibi harika bir ortakla durum daha kolay olacak. Bizi başarılı bir sezonun beklediğine inanıyoruz."

"Ayrıca Red Bull ile çok yakın bir ilişkimiz olduğunu vurgulamalıyım, onlardan arka ve ön süspansiyon, hidrolik ve vites kutusunu alıyoruz, bu da aracın tüm mekanik kısmının oldukça rekabetçi olduğu anlamına geliyor."

"Beklentiler hakkında konuşursak, ilk beşte yer almayı hedefliyoruz. Ana rakiplerimiz hâlâ aynı; Renault, McLaren, Racing Point ve Haas. Geri kalanının nasıl şekilleneceğini göreceğiz." dedi.

Tost, 2021 hazırlıklarına ise zaten başladıklarını söyledi.

“Geçen Ekim ayında başladık, gelecekteki araç konsepti üzerinde çalışan belli bir grup oluşturduk ve şimdi teknik düzenlemenin son versiyonunu beklemek zorundayız. Umarım bunu Mart ayında alabiliriz. Bundan sonra, her ay daha fazla uzman yeni proje üzerinde çalışmaya başlayacak. Yine de, bu yıl karşılaşacağımız zorlukları unutmamalıyız, çünkü AT01'i geliştirmeye devam etmek istiyoruz."