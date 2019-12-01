Toro Rosso, pit yolundaki olaydan ötürü para cezası aldı

Sıralama turlarının ilk bölümünde Toro Rosso, Daniil Kvyat'ı piste yollamıştı ancak tam garajdan çıkarken Sol taraftan Romain Grosjean geldi.

Kvyat, Grosjean'ı görmedi ve normal şekilde pit yoluna döndü.

Oysa Grosjean, rakibine çarpmamak için sağ tarafa doğru kaçmak zorunda kaldı ve telsizden, "az daha spin atıyordum" dedi.

Olay seans sonrası incelendi ve Toro Rosso'ya, Rus pilotu piste tehlikeli şekilde gönderdikleri için beş ben euro para cezası verildiği duyuruldu.