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Formula 1 / Son dakika

Toro Rosso, pit yolundaki olaydan ötürü para cezası aldı

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Toro Rosso, pit yolundaki olaydan ötürü para cezası aldı
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 06:04

Toro Rosso, Daniil Kvyat'ı tehlikeli şekilde piste gönderdiği için beş bin euro para cezası aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Toro Rosso, Daniil Kvyat'ı piste yollamıştı ancak tam garajdan çıkarken Sol taraftan Romain Grosjean geldi.

Kvyat, Grosjean'ı görmedi ve normal şekilde pit yoluna döndü.

Oysa Grosjean, rakibine çarpmamak için sağ tarafa doğru kaçmak zorunda kaldı ve telsizden, "az daha spin atıyordum" dedi.

Olay seans sonrası incelendi ve Toro Rosso'ya, Rus pilotu piste tehlikeli şekilde gönderdikleri için beş ben euro para cezası verildiği duyuruldu.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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