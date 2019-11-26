Toro Rosso: "Gelişimimizin arkasındaki en büyük faktör Honda"

Faenza merkezli ekip, Pierre Gasly’nin Brezilya Grand Prix’sindeki şok podyumu sonrası, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan Renault’nun sadece sekiz puan gerisinde yer alıyor.

Toro Rosso büyük oranda Formula 1’deki en iyi sezonunu geçirirken, Franz Tost bunda Honda’nın etkisinin oldukça büyük olduğunu söyledi.

Tost, “Red Bull ortaklığı, sezon başında özellikle süspansiyonda bize yardımcı oldu, çünkü süspansiyonu ve diğer şeyleri onlardan aldık. Ancak sezon boyunca, mevcut kurallar nedeniyle sinerji anlamında yapabileceğimiz fazla bir şey yok.”

“Bize yardımcı olan aero güncellemeler vardı ve Honda da ileriye doğru büyük bir adım attı. Özellikle Honda gelişti. Dördüncü versiyon motor ve Suzuka'da getirdikleri yakıt ile bunu yaptılar. Bu, performansı geliştirmemize yardımcı oldu.” dedi.

Sıralama turları motor modunda Honda hâlâ Ferrari ve Mercedes’in arkasında gözükse de, Tost, yarış temposunda güç düzeninin çok farklı olduğunu düşünüyor.

Ve Gasly'nin Lewis Hamilton'ı Brezilya GP'sinin son virajında arkasında tutmasının düşük yere basma gücü ayarından kaynaklandığını düşünüyor.

Tost, “Kilit nokta Honda'nın yarışta güçlü olmasıydı, Honda yarışta gerçekten çok güçlüydü ve yere basma gücü açısından, diğer araçlardan çok daha az yere basma gücü seçtik çünkü diğer araçlardan çok daha hızlıydık.”

“Bu bize yardımcı oldu. Ancak bir kez daha, lastiklere dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde size yardımcı olmaz. Ve bunun gerçekten işe yaradığını söylemeliyim.”