Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek
AlphaTauri adına geçiş yapan Toro Rosso, şu anda kullanmaya devam ettiği "Toro Rosso" ismini 14 Şubat'ta değiştireceklerini ima etti.
Red Bull'un sahibi olduğu Toro Rosso, 2006 yılından bu yana aynı ismi kullanıyordu ancak Avusturyalı firma, 2020 sezonunda takımın ismini değiştirme kararı aldı.
Buna göre artık takımın ismi AlphaTauri olacak. AlphaTauri, 2016 yılında Red Bull tarafından kurulan bir moda markası konumunda yer alıyor.
Ancak Toro Rosso, yeni sezonda bu ismi kullanacağını doğrulamasına ve FIA katılımcı listesinde takımın adı bu olmasına rağmen, takımın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında hâlâ eski isim kullanılıyor.
Bu sorulara yanıt vermek isteyen Toro Rosso, Twitter hesabı üzerinden kısa bir video yayınladı ve yeni aracını tanıtacağı 14 Şubat'ta ismini değişeceğini ima etti.
Takımın nasıl bir renk düzeni kullanacağı büyük merak konusu.
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|Editör
|Денис Буденков
Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek
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