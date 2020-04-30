Top 10: Formula 1'de son turda yaşanan hayal kırıklıkları

1. Jim Clark - 1967 İtalya Grand Prix 1 / 10 Fotoğraf: LAT Images 1967 İtalya GP, Formula 1 tarihinin en yakın yarış sonuçlarından birisine şahit olmuştu. John Surtees ve Jack Brabham, yarışı çok yakın bir şekilde tamamlasa da yarışa damgasını vuran isim Jim Clark olmuştu. Yarışı lider götüren Clark, lastik patlatması nedeniyle bir tur geriye düşse de tekrar öne geçip liderliğe yükselmeyi başardı. Clark muhteşem bir zafere doğru ilerliyordu ancak son tur yakıt pompası nedeniyle yolda kalmaktan kurtulamadı.

2. Jackie Stewart - 1968 Belçika Grand Prix 2 / 10 Fotoğraf: David Phipps Formula 1'in eski dönemlerinde son turda yakıt bittiği için yolda kalmak, az rastlanan bir olay değildi. Jackie Stewart, uzun Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen 1968 Belçika GP'de yakıtı bittiği için son turda yolda kaldı. Bruce McLaren yarışı kazanırken Stewart 2 tur geride yarışı tamamlayan araçlar sayesinde 4. sırada yarışı tamamlamış oldu.

3. Jack Brabham, 1970 Britanya Grand Prix 3 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, kendi aracıyla Brands-Hatch pistinde gerçekleştirilen 1970 Britanya GP'yi rahat bir şekilde lider götürüyordu ancak onun da yakıtı bitti. Brabham, Stirling virajında yani sondan ikinci virajda kenara doğru çekildi ve pist yapısının da yardımıyla damalı bayrağı görmeye çalıştı. Brabham bitiş çizgisine gelmeyi başardı ancak sorundan önce 12 sn geride olan Lotus pilotu Jochen Rindt ondan önce geçerek yarışı kazandı. Bu, Brabham'ın F1'deki son podyumu, Rindt'in ise sondan ikinci zaferi oldu. Rindt normalde kurallara aykırı arka kanat nedeniyle diskalifiye edildi ancak 3 saatlik beklemenin ardından zafer yeniden Rindt'e verildi.

4. Patrick Depailler, 1978 Güney Afrika Grand Prix 4 / 10 Fotoğraf: David Phipps Riccardo Patrese'nin motor sorununun ardından 1978 Güney Afrika yarışını Patrick Depailler kazanacak gibi görünüyordu ancak o da son turda motor sorunu yaşadı. Bu sayede Ronnie Peterson yarışı kazanan isim oldu.

5. 1982 Monaco Grand Prix 5 / 10 Fotoğraf: LAT Images 1982 Monaco yarışını sanki hiç kimse kazanmak istemedi. Öyle bir senaryo yaşandı ki bir çocuk oyununda dahi öyle senaryo ortaya çıkmazdı. Alain Prost yağmura kadar yarışın lideriydi. Prost'un Tabac öncesinde aracının kontrolünü kaybetmesiyle Riccardo Patrese liderliğe yükseldi. Ardından Brabham pilotu U virajda spin attı ve Didier Pironi liderliğe yükseldi. Son turda hem Pironi hem de ikinci sıradaki Alfa Romeo sürücüsü Andrea de Cesaris'in yakıtı bitti. Bunun ardından Williams'tan Derek Daly yarışı kazanacak gibi görünüyordu ancak o da vites kutusu sorunuyla aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Sonunda birisi bitiş çizgisini geçmeyi başardı ve o isim, daha önce spin atan Patrese oldu. Bu Patrese'nin F1'deki ilk zaferiydi. Kalan 4 araç bir tur ya da daha fazla geride olduğu için Pironi ve de Cesaris 2. ve 3. kabul edildiler.

6. Nigel Mansell, 1991 Kanada Grand Prix 6 / 10 Fotoğraf: LAT Images Kalp kırıklığından daha kötü olan şey nedir? Buna kendi kendine sebep olman. 1991 Kanada GP'nin son turunda Mansell, yarışı kazanacağından emin bir şekilde kalabalığı selamlayarak damalı bayrağa doğru ilerliyordu. Ancak kalabalığa el sallamaya başladıktan sonra Williams aracı bir anda U virajda durdu. Williams, Mansell'in elektrik sorunu yaşamış olabileceğinden şüpheleniyordu ancak yarıştan sonra yapılan incelemede araçta bir sorun olmadığı anlaşıldı. Mansell, seyircileri selamlamak için yavaşladığında motor devrini çok düşürmüş ve motoru stop ettirmiş. Bu sayede Nelson Piquet, F1 kariyerindeki son zaferini kazandı.

7. Damon Hill, 1997 Macaristan Grand Prix 7 / 10 Fotoğraf: LAT Images Mansell'ın tek bir yarış takım arkadaşı olan Damon Hill de F1'de bazı hayal kırıklıkları yaşadı ancak bunlardan hiçbirisi 1997 Macaristan GP'deki kadar acımasız değildi. Williams'tan gönderilen Hill, o sene Arrows adına yarışıyordu. Sıralamalarda 3. olan Hill, startta Jacques Villeneuve'ü geçti. Birkaç tur sonra Michael Schumacher'i de geçti ve liderlikte fark açmaya başladı. Bridgestone lastikleri, o günkü sıcak koşullarda Ferrari'deki Goodyear lastiklere göre daha iyiydi. Williams'tan gönderilmesinin ardından Hill, Arrows ile peri masalı gibi bir zafere doğru ilerliyordu ancak yarışın bitmesine 3 tur kala gaz pedalında sorun yaşadığını bildirdi. Bu sorun gittikçe kötüleşti ve Hill son turda Villeneuve'e geçilmekten kurtulamadı. Hill'in ikinciliği, Arrows takımının en iyi sonucu oldu.

8. Mika Hakkinen, 2001 İspanya Grand Prix 8 / 10 Fotoğraf: LAT Images 2000'de Michael Schumacher'e mağlup olan Mika Hakkinen ve McLaren, 2001'de tekrar öne geçmeyi umuyordu. Hakkinen sezonun başında Avustralya'da yarış dışı kalırken Brezilya'da gridde motoru stop ettirdi. Hakkinen İspanya'da üstün bir performansla sezonun ilk zaferini alacak gibi görünüyordu. Schumacher'in 40 sn önünde lider olan Hakkinen, son tur motor sorunuyla yolda kalırken Schumacher 5 yarışta 3. zaferini aldı. Hakkinen ise David Coulthard'ın aracı üstünde pite dönüş yaptı.

9. Kimi Raikkonen, 2005 Avrupa Grand Prix 9 / 10 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images 2000'li yıllar McLaren'ın çok kırılgan olduğu dönemdi. Hakkinen'den 4 sene sonra yine McLaren ile bir başka Fin pilot, Kimi Raikkonen son tur draması yaşadı. Raikkonen, 2005 Avrupa GP'de lider durumdaydı ancak arkasında Fernando Alonso fark kapatıyordu. Raikkonen, yarışın daha erken bir bölümünde sağ ön lastiğini Jacques Villeneuve'e tur bindirirken yakmıştı. O seneki kurallar, pilotların yarışı aynı lastikle tamamlamasını gerektiriyordu. Raikkonen hasarlı lastiklerini değiştiremedi. Lastikteki yanık nokta gittikçe daha da kötüye gitti ve titreşime neden oldu. Son turda Alonso, Raikkonen'e iyice yaklaştı ancak atak dahi yapmasına gerek olmadı çünkü Raikkonen'ın sol ön süspansiyonu, birinci viraj frenlemesinde kırıldı ve McLaren sürücüsü yarış dışı kaldı. Bu olayın ardından FIA kurallarda değişiklik yaptı ve pilotların yarış içerisinde hasarlı bir lastiği değiştirebileceğini belirtti.