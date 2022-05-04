Tony Brooks, 90 yaşında hayatını kaybetti

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Akranlarının çoğu tarafından, döneminin en iyi sürücülerinden biri olarak gösterilen ve şampiyon olamamış en iyi sürücülerden biri olarak kabul edilen Tony Brooks, salı günü 90 yaşında hayatını kaybetti.

Brooks, 1950'li yıllarda yarış kazanan ve yaşayan son Formula 1 pilotuydu. Bu nedenle hayatını kaybetmesiyle, bir çağın da sonuna gelinmiş oldu.

25 Şubat 1932'de Dukinfield'da dünyaya gelen Brooks'un babası diş hekimiydi. Ünlü olimpiyat yüzücüsü Norman Standish Brooks'un da kuzeni olan Tony, tıpkı babası gibi diş hekimliği okudu.

Yarış hayatına 1952 yılında atıldı. Başlangıçta Austin-Healey ile sürüş yaparken, aynı zamanda Frazer Nash'le de mücadele etti. 1955 yılına kadar daha küçük çaplı yarışlara katıldı ve 1955 yılında gerçek anlamda yarış dünyasına adım attı.

Formula 2'nin Crystal Palace mücadelesine katıldı ve güçlü bir dördüncülük aldı. Aynı yıl Connaught ile 70 turluk Syracuse yarışında zafere ulaşmayı başardı ve büyük ilgi topladı.

1956 yılına gelindiğinde kendisine ilk F1 fırsatı geldi ve ilk yarışına Silverstone'da çıktı. BRM ile yarışa katılan Brooks adeta ölümün kıyısından döndü. Gaz pedalındaki sorun yüzünden büyük bir kaza geçiren Britanyalı sürücünün çenesi ve bacağı kırıldı. Durum böyle olunca yarışlara kısa bir ara verdi.

Sezon sonunda FW RSCC yarışını kazanırken, ertesi yıl Formula 1'de yarışmak için Vanwall F1 takımına katıldı. Brooks, Vanwall ile toplamda beş yarışa çıkarken, ilk yarışına dördüncü başladı ve ikinci sırada finiş görerek ilk podyumunu yakaladı. Bir sonraki yarış Britanya'daydı ve yarışa üçüncü başlayan Brooks, aracını Stirling Moss ile paylaşarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. Almanya, Pescara ve İtalya o yıl katıldığı diğer üç yarış olurken, bu yarışlardan puan almayı başaramadı.

Tony Brooks, Vanwall, 1st position, drinks from a flask with team mate Stirling Moss, Vanwall Fotoğraf: Motorsport Images

Ertesi yıl Vanwall ile dokuz yarışa katıldı. Monaco Grand Prix'sinde kariyerinin ilk pole pozisyonunu almasına karşın, kendi başına ilk zaferini Belçika'da aldı. O yıl Almanya ve İtalya'da yarış kazanmayı başardı ve sezonu üçüncü sırada noktaladı.

1959 yılında sekiz yarış katılırken, bunların yedisine Ferrari, bir tanesine ise Vanwall ile katıldı. Ferrari ile çıktığı ilk yarışta ikinci olan Brooks, Fransa ve Almanya'da pole pozisyonundan başlayıp zafere ulaştı. O yıl üç kez yarış dışı kalmasına rağmen, Amerika'da elde ettiği üçüncülükle 1959 F1 dünya ikincisi oldu. Bu aynı zamanda Brooks'un F1'deki en iyi sonucu da oldu.

1960 yılı için Cooper Climax'tan teklif aldı ve bunu kabul etti. Çıktığı sekiz yarışın dördünde finiş göremezken, hiç podyuma çıkamadı ve sezonu hayal kırıklığıyla noktaladı.

1961 yılında BRM takımına geçti ancak aracın gücü Ferrari'nin V6'sına karşı koyabilecek seviyede değildi. O yıl katıldığı ilk altı yarışta puan alamazken, İtalya'da beşinci oldu. Amerika'da ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Sezon sonunda emekliliğini açıkladı ve bir daha da yarışlara geri dönmedi.

1955, 1956, 1957 ve 1958'de Le Mans 24 Saat'e katılan Brooks, 1956 ve 1958'de Sebring yarışına katıldı ancak bu yarışların hiçbirisinde mekanik problemler yüzünden finiş göremedi.

Stirling Moss ile birlikte şampiyon olamasalar bile en iyiler arasında kabul gören Brooks, aynı zamanda açık sözlülüğü ve harika bir takım oyuncusu olmasıyla biliniyordu.

F1 kariyerini bitirmesinin ardından eski otomobilleri restore etmeye başladı ve Speed Festival gibi tarihi motor sporları etkinliklerine zaman zaman konuk olmaya devam etti.

Formula 1 kariyerine dair istatistikler:

İstatistik Elde ettiği sonuçlar Yarış 38 Grand Prix Yarıştığı takımlar Vanwall, BRM, Ferrari ve Cooper Yarıştığı motorlar Vanwall, Climax, Ferrari ve BRM Galibiyet 6 galibiyet Pole pozisyonu 3 pole pozisyonu En hızlı tur 3 en hızlı tur Podyum 10 podyum Puan 75 puan Lider gitme 133 tur liderliği Yarış dışı kaldığı yarış 19 yarış dışı (%50) En başarılı olduğu yarış Almanya (1 galibiyet ve 2 podyum)

Tony Brooks, Vanwall Fotoğraf: Motorsport Images