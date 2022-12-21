Tombazis: "Yeni kuralların ilk sezonunda ön grubun farkı açmasını bekliyorduk"

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Yeni kuralların ilk sezonunda orta grupla farkı iyice açan Ferrari-Mercedes-Red Bull üçlüsü, geçtiğimiz iki sezonun aksine bu kez sürpriz podyumlara izin vermediler -öyle ki, Lando Norris'in Imola'daki podyumu dışında ilk üç takım dışında podyuma çıkabilen tek bir pilot dahi olmadı!

Bu durum izleyiciler ve takımlar için endişe vericiydi, nitekim temel olarak farkların kapanması ve tüm takımların rekabet edebilmesi için geliştirilen kuralların işe yaramamış olma ihtimali bulunmaktaydı.

Etkisini henüz göstermeyen bir diğer uygulama ise iki sezondur devrede olan bütçe sınırı. Tüm takımların harcamalarını eşitlemeyi amaçlayan bu uygulama, altyapısı güçlü takımları -ciddi kazalarla karşılaşmadıkları sürece- pek etkilemiş değil.

Ancak tarihten birçok örnek veren Nikolas Tombazis'e göre kuralların ilk sezonlarında ön grubun avantaj kazanması normal.

Orta gruptan sadece bir takımın podyuma çıkabilmseiyle ilgili konuşan Tombazis, "İlk sezon böyle bir durumla karşılaşmayı bekliyorduk. Bütçe sınırının etkisini göstermesi birkaç yıl alacak, nitekim büyük takımların önceki sezonlardan gelen avantajları sürüyor.

"Elbette bu aşamada kurallara daha iyi adapte olan takımlar olacaktı, ancak artık diğer takımlar da en ideal çözümlere ulaştılar, dolayısıyla gelecek yıl onlar da adapte olacaklar.

"Bu yıl karşılaştıklarımız, yeni kuralların ilk sezonunu geride bırakmamızın bir sonucuydu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Lewis Hamilton, Mercedes W13 battle for position Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Geçen sezon ön grubun orta gruptan tam anlamıyla kopamadığını öne süren Tombazis, "Yeni kuralların ilk yılında olduğumuzu düşünürsek farklar oldukça düşük. Eğer beş yıl geçmiş olsaydı durum çok daha endişe verici olurdu."

"Geçmişte yeni kuralların devreye girdiği yıllara bir bakın; 2014, 2009 veya 1998 gibi sezonlarda farklar çok daha büyüktü." dedi.

Tombazis'in düşünceleri, geçtiğimiz günlerde Formula 1'den emekli olmaya hazırlanan Ross Brawn tarafından da paylaşılmıştı.

Brawn, "Bence bir sezona daha ihtiyacımız var. Yeni düzenlemeler ilk geldiğinde elbette bazı takımlar daha hızlı şekilde uyum sağlayacak."

"2009 sezonuna bakalım, yine kurallar yenilenmişti ve iki ya da üç takım zirveyi paylaşmıştı, geri kalanlar ise -büyük takımlar dahil- zorlanmışlardı. Dolayısıyla bir sezona daha ihtiyacımız var."

"Bu şekilde devam ederse ne yapacağımızdan emin değilim çünkü bir dizi girişimde bulunduğumuzu düşünüyorum -bütçe sınırı, araçlar, pistler, vesaire."

"Artık her şey sporun bütünlüğünü korumaya ama takımları birbirine daha da yakınlaştırmaya yönelik. Bunun yanı sıra rüzgar tüneli süreniz de şampiyonayı kaçıncı bitirdiğinize bağlı olarak belirleniyor."

"Kısacası iyimser bakmaya çalışıyorum, sporu ileri itebilecek pek çok yenilik var." dedi.