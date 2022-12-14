Tombazis: "Yeni kurallar, Vettel'in iddia ettiği gibi küçük bir kazanç sağlamıyor"

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Yeni kuralların ilk sezonunun ardından kariyerini noktalayan Vettel, Abu Dabi'deki son yarışında verdiği bir demeçte yeni kurallar için sarf edilen çabanın yarışılabilirliği istenen oranda arttırmaya yetmediğini öne sürmüştü.

Vettel, "Takip kalitesi arttı, ancak araçlar daha az sürtünüyor, bu nedenle geçiş yapmak için eskisinden de yakın olmamız gerekiyor."

"Yeni lastiklerin en büyük hedefi de aynı şekilde geçişleri arttırmaktı, ancak bu konuda da önemli bir farklılıkla karşılaşmadık."

"Kuralların başarısız olduğunu söylemek istemiyorum, ancak kurallar için çok çaba sarf edildi ve sarf edilen çabanın karşılığı alınmadı, bunu söyleyebilirim." demişti.

Ancak yeni kuralların temelinin atılmasında rol oynayan Tombazis, 2022 sezonunu analiz ettiklerini ve araçların birbirleriyle ne kadar iyi yarışabildiği konusunda kayda değer gelişmelerle karşılaştıklarını öne sürüyor.

Motorsport.com'a konuşan Tombazis, "Araçların birbirini takip kalitesi artmış vaziyette, dolayısıyla lastiklerle birlikte bunun da yarış kalitesinin artmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası iyi bir yarış için araçların birbirlerine yakın kalabilmesi gerekiyor, ancak sezonun ikinci yarısı açık ara kazanan bir araç olduğu için bu yakınlığa ulaşılamadı."

"Önümüzdeki yıl araçların birbirine çok daha yakın olacağını düşünüyorum. Araçların birbirini yakından takip edebilmeleri ve lastiklerin aşırı ısınmamasıyla birlikte yarışlar da kesinlikle iyileşecek."

"Bu yıl genel olarak yarışların oldukça heyecanlı geçtiğini düşünüyorum, dolayısıyla yalnızca küçük bir kazançla yetinmiş değiliz. Ancak çok fazla çaba harcandığını doğrulayabilirim!" dedi.

Nikolas Tombazis, Head of Single Seater Technical Matters, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezon boyunca pilotlar öndeki rakiplerine yaklaşmayı çok daha kolay bulduklarını söylerken, aynı zamanda kirli havanın arttığı küçük bir pencere olduğunu da fark ettiler.

Bunun ideal olmadığını kabul eden Tombazis, pilotların önlerindeki araçlardan herhangi bir hava akışı müdahalesi olmadan yarışabilmelerini beklemenin boş bir hayal olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "Kirli havanın ortadan kalkması gibi bir durum asla gerçekleşmeyecek, bu ancak araçların 60'lardaki gibi çok az yere basma gücüne sahip olması veya hiç sahip olmaması durumunda söz konusu olabilir. Dolayısıyla her zaman kirli havayla karşı karşıya olacağız."

"Yine de kirli hava nedeniyle yaşanan kayıp %50 seviyesinden yaklaşık %25 seviyesine gerilemiş vaziyette, bu oran düşük değil, ancak DRS ile telafi edilebiliyor."

Vettel'in bahsettiği bir faktör de yeni araçların çok az sürtünmeye sahip olması, dolayısıyla düzlüklerde geçiş yapabilmenin zorlaşmasıydı.

Bu faktörü de incelediklerini belirten Tombazis, kuralların genel bir kazanç sağladığına yönelik inancını da yeniledi.

Tombazis, "Birbirini takip eden iki aracı bir saniye arayla simüle ederseniz, düzlükte bu bir saniye fark yaklaşık 60 metre, virajlarda ise 20 metre aralıklarla elde ediliyor. Dolayısıyla virajda elde edilen kazanç yüzdesi düzlükteki kayıptan hala çok daha büyüktür."

"Tüm bu yaklaşıma şüpheyle yaklaşanlardan bazıları sürtünmenin kaybedildiğinden bahsediyordu, ancak bu gerçekten de küçük bir kayıp.

"Bir saniye gerideki aracın öndeki araca ne kadar yaklaşabileceğine dair simülasyon yaptığınızda, bu etkiye sahip olan araçları önemli ölçüde daha iyi durumda olduğunu görüyorsunuz." dedi.