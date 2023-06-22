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Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz"

FIA tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis, Red Bull hakimiyetinin sona ermesinin 'an meselesi' olduğunu iddia ediyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Red Bull, F1 2023 sezonuna mükemmel bir başlangıç yaparak sekiz yarışın tamamını kazandı. Milton Keynes takımı, şu anda şampiyonada rakipsiz bir şekilde liderliğini sürdürüyor.

FIA'nın yeni zemin etkili araç kuralları, takımları birbirine yaklaştırmayı amaçlamıştı ancak Red Bull diğerlerinin önüne geçti ve şu anda önde dokunulmaz bir pozisyonda.

Ancak Tombazis bunun geçici olduğu konusunda ısrarlı. Tombazis, çok yakında Red Bull'un Mercedes, Aston ya da Ferrari ile mücadele etmek zorunda kalacağını düşünüyor. 

Corriere della Sera'ya verdiği demeçte Tombazis, "Red Bull'u bir kenara koyarsak, diğer herkes birbirine yakın ve bence onların da Red Bull'a yaklaşması an meselesi."

"Belki önümüzdeki birkaç ay içinde, belki de gelecek yılın başlarında bu gerçekleşecek." dedi.

Tombazis'in bu özgüveninin ardındaki ana etkenlerden biri de Aston Martin, Mercedes ve Ferrari gibi rakiplerinin Red Bull tasarım konseptinden etkilenmiş olmaları.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes ve Ferrari sezon içinde Red Bull'un tasarımına benzeyen sidepodlara geçti ve özellikle Mercedes için bu işe yaramış gibi görünüyor.

Tombazis, Verstappen ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın sezonun son turuna kadar Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiği, Alpine'in de bir yarış kazandığı ve Ferrari ve McLaren'in de belirli yerlerde rekabette yer aldığı 2021 tarzı bir sezonun yakında tekrar yaşanmasını bekliyor.

"Neredeyse herkes Red Bull teknik konseptine doğru gidiyor, Mercedes ve Ferrari bile."

"2021'de olduğu kadar birbirine çok yakın şampiyona mücadelesi görmeyi umuyoruz."

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