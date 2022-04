Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"

Formula 1'de, 2022'de gelen yeni teknik düzenlemeler kapsamında tüm motor üreticileri, mevcut motorların gelişimini dondurmayı kabul ettiler.

1 Mart itibarıyla artık içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, egzoz, yakıt ve yağ gibi konularda gelişim çalışması yapılamıyor. 1 Eylül'de motorun elektrik tarafındaki çalışmalar da dondurulacak. Sonrasında 2026 yılına kadar bu üniteler kullanılacak.

FIA, bunu yaparak mevcut üreticilerin para tasarrufu yapmasını hedefledi çünkü bir yandan da 2026 ünitesini geliştirecekler ve aynı anda iki projeye odaklanmak pek mantıklı değil.

Ancak böyle bir durumda, bazı üreticilerin çok önde veya bazılarının çok geride olma riski vardı. İlk iki yarışa bakılırsa Ferrari çok güçlü görünürken, Honda ve Renault'nun yaşadığı dayanıklılık sorunları dikkat çekti.

Fakat FIA'dan Nikolaz Tombazis, şu anda başı dertte olan veya performans olarak geride olan herhangi bir üretici olmadığını söyledi.

Tombazis, La Gazzetta dello Sport'a şöyle dedi: "Dört motor üreticisinin hiçbiri şu anda sorun yaşamıyor ve performans olarak benzerler."

Tombazis, eğer bir üretici geride kalsaydı ya da dayanıklılık sorunları yaşasaydı, bu konuda kendilerine esneklik tanınacağı konusunda anlaşmaya varıldığını da belirtti.

Tombazis, "Güç ünitesini dondurmayı tartıştığımız zaman, eğer birinin başı dertte olsaydı, herkesin sorunun nasıl çözüleceğini tartışma konusunda iyi niyetle hareket edeceğini ve belki de bazı gelişim çalışmalarına izin vereceğini kabul ettik."

"Birini dört yıl boyunca en geride kalmaya mahkûm etmenin kimseye faydası yok."

"Elbette güç ünitesini bu kadar uzun süre dondurmak harika değil ancak bunu yapmak zorundaydık çünkü 2026'da kullanılacak olan güç üniteleri geliştirirken, paralelinde bu üniteleri geliştirmeleri sürdürülemez olurdu." dedi.

Drivers practice their start procedures at the end of FP2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images