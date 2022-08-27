Tombazis: "Pilotların sağlığı konusunda kayıtsız kalamayız"

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Uzun süredir devam eden tartışmalara ve takımların itirazına rağmen FIA, 2023 sezonunda dalgalanmanın azaltılması amacıyla düzenlenen kural değişikliklerini onayladı. Bunun yanı sıra, Kanada GP'sinde yayınlanan ve esnek tabanlara kısıtlama getiren direktif de yaz arasında onaylandı ve Belçika GP'si ile devreye girdi.

Sezon ortasında yapılan bu değişikliklerin sebebi, yer etkisi konseptinin bir getirisi olan dalgalanma sorununun yol açabileceği sağlık problemlerini önceden engellemek -araçların zıplaması nedeniyle pilotların beyin hasarı yaşayabileceği dahi konuşuluyor.

Lewis Hamilton ve Pierre Gasly'nin birtakım sıkıntılar yaşadığı Azerbaycan GP'sinin ardından adım atan FIA, ilk aşamada gelecek sezon sürüş yüksekliğinin 25mm'ye çıkarılmasını planlıyordu, fakat sonrasında takımlarla görüşüldü ve 15mm'de karar kırıldı.

Değişiklikler hakkında Motorsport.com'a konuşan FIA tek koltuklu yarış serileri sorumlusu Nikolas Tombazis, pilot sağlığı konusunda hiçbir şekilde risk alamayacaklarını söyledi.

Tombazis, "Genel olarak konuşursak, performansın artmasıyla birlikte dalgalanmanın da artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak her geçen gün takımlar bu konuda daha fazla şey öğreniyor ve sorunu kontrol altına alabiliyorlar."

"Ancak sorumluluk almak zorundayız. Sporcuların maruz kaldığı belirli koşulların uzun vadeli etkilerini göz ardı eden diğer birçok spor dalı mevcut, bu nedenle bu konuda uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini düşündük."

"Bu düzenlemeler 2025 sezonuna kadar devam edecek, dolayısıyla sürekli aynı şeyi tartışmaktansa erken davranmanın daha iyi olduğunu düşündük."

"Değişikliklerin sebebi, tüm bu faktörlerin bir kombinasyonuydu. [FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem] takımlarla yaptığımız görüşmelere büyük ölçüde dahil oldu ve bu nedenle sonunda doğru çözümü bulduğumuzu düşünüyorum."

"Yine de bazılarının değişiklikleri yetersiz bulacağından, bazılarının ise fazla bulacağından şüphemiz yok, bu oldukça normal." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hiçbir değişikliğe gerek olmadığını düşünen birçok takım sürüş yüksekliğini 25 mm yükseltmeye yönelik orijinal planlardan özellikle memnun olmasalar da, 15 mm'lik daha küçük değişikliği kabul ettiler.

Konu hakkındaki görüşleri sorulan Red Bull takım patronu Christian Horner "Eşim bana sık sık boyutun önemli olmadığını söyler, bu yüzden 10 milimetre için fazla telaşlanmayacağım!"

"Yani 25 mm'ye karşı 15 mm, hiç olmazsa bununla yaşamak zorundayız. Yılın bu zamanında değişiklik yapılacağını duyurmak uygun değil, oldukça geç bir zamandayız, ancak bu durum herkes için geçerli." dedi.