Tombazis: "FIA'nın finansal kuralları, gelişim savaşını kısıtlıyor"
FIA'dan Nikolas Tombazis, FIA'nın getirdiği finansal düzenlemelerin şimdilik en iyi çözümü sağlamadığını söylüyor.
Harcamalarının kısıtlanması artık büyük takımların büyük harcamalar yaparak arayı açmasına izin vermiyor fakat çok geride olan takımlar da arayı kapatamıyor.
FIA tek koltuklu yarış direktörü Nikolas Tombazis, bu konuda bir uzlaşmaya ihtiyaçları olduğnu söyledi.
Tombazis, "Bir yandan mali düzenlemeler bazı takımların diğerlerinden üç kat daha fazla harcama yapmasını engelliyor ve bu iyi bir şey."
"Öte yandan, eğer gerideyseniz, artık durumu tersine çevirme şansınız yok."
"Eskiden bazı takımlar sezonu kötü bir başlangıç yapar ve sonra durumu tersine çevirebilirdi. Ben de bu durumdaydım. Sezona kötü başlasanız da, Barselona ya da Kanada için kapsamlı bir güncelleme hazırlanırdı. Birkaç ay içinde aracı neredeyse tamamen yeniden tasarlardınız ve sezon sonunda yarış kazanabilecek hale gelirdiniz."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nikolas Tombazis, Head of Single Seater Technical Matters, FIA
"Mevcut düzenlemeler yapabileceğiniz güncelleme sayısını sınırlıyor. Bu yüzden eğer geride kalırsanız, formunuzu geri kazanmanız uzun ve sancılı olabilir."
"Çok ciddi kısıtlamalardan kaçınmak önemli, çünkü teknik bir sporumuz var fakat çok da özgür olmamalıyız; aksi takdirde takımlar arasındaki fark tekrar artar."
"Hangi takıma sorarsanız sorun, kısıtlamaların çok büyük olduğunu söyleyecektir. Ben de bir mühendisim, tüm araçların bir tür teknoloji savaşı içerisinde olmasını isterdim. Ancak spor için önemli olan tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıyız."
"Mali kurallar, belirli faaliyetleri sınırlamamıza izin veriyor. Aksi takdirde takımlar bazı Ar-Ge projeleriyle avantaj elde edebilir ve diğer takımların böyle fırsatları olmadığı için bunu uzun süre koruyabilirler."
"Özgürlük ile mücadelenin yakınlığı arasında ince bir çizgi var fakat mali düzenlemeler manevra şansını azaltıyor."
"Şu ana kadar bu konuda en uygun çözüm bulunmuş değil." dedi.
Son Haberler
Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"
Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"
FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor
FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek" Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler
2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler 2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar