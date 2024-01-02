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Tombazis: "FIA'nın finansal kuralları, gelişim savaşını kısıtlıyor"

FIA'dan Nikolas Tombazis, FIA'nın getirdiği finansal düzenlemelerin şimdilik en iyi çözümü sağlamadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Harcamalarının kısıtlanması artık büyük takımların büyük harcamalar yaparak arayı açmasına izin vermiyor fakat çok geride olan takımlar da arayı kapatamıyor.

FIA tek koltuklu yarış direktörü Nikolas Tombazis, bu konuda bir uzlaşmaya ihtiyaçları olduğnu söyledi.

Tombazis, "Bir yandan mali düzenlemeler bazı takımların diğerlerinden üç kat daha fazla harcama yapmasını engelliyor ve bu iyi bir şey."

"Öte yandan, eğer gerideyseniz, artık durumu tersine çevirme şansınız yok."

"Eskiden bazı takımlar sezonu kötü bir başlangıç yapar ve sonra durumu tersine çevirebilirdi. Ben de bu durumdaydım. Sezona kötü başlasanız da, Barselona ya da Kanada için kapsamlı bir güncelleme hazırlanırdı. Birkaç ay içinde aracı neredeyse tamamen yeniden tasarlardınız ve sezon sonunda yarış kazanabilecek hale gelirdiniz."

Nikolas Tombazis, Head of Single Seater Technical Matters, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nikolas Tombazis, Head of Single Seater Technical Matters, FIA

"Mevcut düzenlemeler yapabileceğiniz güncelleme sayısını sınırlıyor. Bu yüzden eğer geride kalırsanız, formunuzu geri kazanmanız uzun ve sancılı olabilir."

"Çok ciddi kısıtlamalardan kaçınmak önemli, çünkü teknik bir sporumuz var fakat çok da özgür olmamalıyız; aksi takdirde takımlar arasındaki fark tekrar artar."

"Hangi takıma sorarsanız sorun, kısıtlamaların çok büyük olduğunu söyleyecektir. Ben de bir mühendisim, tüm araçların bir tür teknoloji savaşı içerisinde olmasını isterdim. Ancak spor için önemli olan tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıyız."

"Mali kurallar, belirli faaliyetleri sınırlamamıza izin veriyor. Aksi takdirde takımlar bazı Ar-Ge projeleriyle avantaj elde edebilir ve diğer takımların böyle fırsatları olmadığı için bunu uzun süre koruyabilirler."

"Özgürlük ile mücadelenin yakınlığı arasında ince bir çizgi var fakat mali düzenlemeler manevra şansını azaltıyor."

"Şu ana kadar bu konuda en uygun çözüm bulunmuş değil." dedi.

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