Todt: "Yarışlar için yeni bir tarih açıklayacak durumda değiliz"

Koronavirüs dünya çapında 1 milyon kişiye bulaşırken, hemen hemen dünyanın her ülkesinde ölümler yaşanıyor.

Tüm bunlar nedeniyle dünya durma noktasına gelirken, önemli etkinliklerin büyük bir kısmı iptal edildi.

FIA Başkanı Jean Todt, otomobil kulüpleri için bir mektup daha yazdı.

Todt, bu mektupta, “Bugün benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyoruz ve sonuçları tüm dünyada hissediliyor.

Sadece motor sporları, ulaşım ve turizm alanındaki faaliyetlerimiz değil, aynı zamanda modern toplumumuzun nasıl geliştiği de soru işareti.

Covid-19 salgını şu noktada dünyada eşi görülmemiş bir kargaşaya neden oluyor. Öncelikler değişiyor.

Yine de, yıl sonuna kadar mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapabilmek için yeni tarihler bulacağımızı umuyoruz.

Ancak, şu anda herhangi bir duyuru yapmamızı engelleyen çok fazla soru işareti var.

Temel öncelik kulüplerimizin, ekiplerimizin ve taraftarlarımızın güvenliği. Bu krizi ve gelecekteki tüm zorlukları birlikte aşacağımıza eminim.

Mevcut zorluklar asla boşa gitmeyecek. Bunlardan sonuçlar çıkarmalı ve farklı şekilde davranmalıyız.

Umarım olanları aşarak her zamankinden daha güçlü oluruz. Bu zor zamanlarda dayanışmanın önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum." yazdı.