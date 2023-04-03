Todt: "Yaptığı kazanın Michael üzerinde etkileri oldu"

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Michael Schumacher, 2013'ün aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından tedavisine devam ediyor ancak ne turumda olduğuna dair hiçbir bilgi yok.

Jean Todt, Schumacher'i görmesine izin verilen birkaç isimden birisi.

Schumacher'le ilgili pek çok söylenti olduğunun söylenmesi üzerine Todt, Corriere della Sera'ya şöyle dedi: "Corinna ve çocukların özel hayatlarını gizli tutma kararına saygı göstermeliyiz."

"Kazanın sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak bir şeyler bildiklerini söyleyenler, aslında hiçbir şey bilmiyorlar."

"Onu sık sık ziyaret ediyorum. Onun ailesi benim de ailem."

Michael Schumacher ile Max Verstappen arasında benzerlikler olduğu yorumlarına Todt, "Çok hızlı bir pilot ve nadiren hata yapıyor. O da Michael gibi bir savaşçı. Fakat insani açıdan Max'i yargılayacak kadar iyi tanımıyorum."

"Michael yarışlar sırasında ukala ve iğrenç görünebilirdi fakat bu sadece onun utangaçlığını maskeleyen bir imajdı. Oysa Michael çok alçakgönüllüydü, her zaman kendinden şüphe ederdi."

Jean Todt(FRA) Ferrari Sporting Director with Michael Schumacher Formula One World Championship, Rd 13, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, 30 August 1998 Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

"Silverstone'da frenleri bozduğumuzda bile takımı asla suçlamadı. Karşılaştırma yapmak istemem ama Max ile ortak noktaları var.

Todt artık farklı projelerle ilgilendiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Artık çok daha fazla boş vaktim var."

"Kendimi mutlu bir insan olarak görüyorum ve bir şeyler vermek istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte Paris'te Beyin ve Omurilik Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk ve bu alanda bin araştırmacımız var."

"İnsanların sağlığı ve güvenliği benim için önceliktir."

Spordan ayrıldığı için üzüntü duyan insanlar olup olmadığı sorusuna Todt, "Birkaç isim duydum... Bunlardan biri Stefano Domenicali, 16 yıl birlikte çalıştık ve sonra dostum oldu."

"Fakat oğlum Nicholas artık padokta olmadığım için mutlu! Charles Leclerc de dahil olmak üzere bazı isimlerin menajerliğini yapıyor. Dolayısıyla onun için yardımdan çok bir engeldim."