Önceki / FIA, yeniden start öncesi formasyon turu prosedürünü gözden geçirebilir Sonraki / Russell: "Red Bull bilerek yavaş görünüyor"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Todt: "Yaptığı kazanın Michael üzerinde etkileri oldu"

FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında yorum yapmak istemiyor fakat bu kazanın bazı etkileri olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Todt: "Yaptığı kazanın Michael üzerinde etkileri oldu"
Haberi dinle

Michael Schumacher, 2013'ün aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından tedavisine devam ediyor ancak ne turumda olduğuna dair hiçbir bilgi yok.

Jean Todt, Schumacher'i görmesine izin verilen birkaç isimden birisi.

Schumacher'le ilgili pek çok söylenti olduğunun söylenmesi üzerine Todt, Corriere della Sera'ya şöyle dedi: "Corinna ve çocukların özel hayatlarını gizli tutma kararına saygı göstermeliyiz."

"Kazanın sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak bir şeyler bildiklerini söyleyenler, aslında hiçbir şey bilmiyorlar."

"Onu sık sık ziyaret ediyorum. Onun ailesi benim de ailem."

Michael Schumacher ile Max Verstappen arasında benzerlikler olduğu yorumlarına Todt, "Çok hızlı bir pilot ve nadiren hata yapıyor. O da Michael gibi bir savaşçı. Fakat insani açıdan Max'i yargılayacak kadar iyi tanımıyorum."

"Michael yarışlar sırasında ukala ve iğrenç görünebilirdi fakat bu sadece onun utangaçlığını maskeleyen bir imajdı. Oysa Michael çok alçakgönüllüydü, her zaman kendinden şüphe ederdi."

Jean Todt(FRA) Ferrari Sporting Director with Michael Schumacher Formula One World Championship, Rd 13, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, 30 August 1998

Jean Todt(FRA) Ferrari Sporting Director with Michael Schumacher Formula One World Championship, Rd 13, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, 30 August 1998

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

"Silverstone'da frenleri bozduğumuzda bile takımı asla suçlamadı. Karşılaştırma yapmak istemem ama Max ile ortak noktaları var.

Todt artık farklı projelerle ilgilendiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Artık çok daha fazla boş vaktim var."

"Kendimi mutlu bir insan olarak görüyorum ve bir şeyler vermek istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte Paris'te Beyin ve Omurilik Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk ve bu alanda bin araştırmacımız var."

"İnsanların sağlığı ve güvenliği benim için önceliktir."

Spordan ayrıldığı için üzüntü duyan insanlar olup olmadığı sorusuna Todt, "Birkaç isim duydum... Bunlardan biri Stefano Domenicali, 16 yıl birlikte çalıştık ve sonra dostum oldu."

"Fakat oğlum Nicholas artık padokta olmadığım için mutlu! Charles Leclerc de dahil olmak üzere bazı isimlerin menajerliğini yapıyor. Dolayısıyla onun için yardımdan çok bir engeldim."

paylaşım
yorumlar

FIA, yeniden start öncesi formasyon turu prosedürünü gözden geçirebilir

Russell: "Red Bull bilerek yavaş görünüyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Bottas'a Fin basınından eleştiriler var

Bottas'a Fin basınından eleştiriler var

Formula 1
Avustralya GP

Bottas'a Fin basınından eleştiriler var Bottas'a Fin basınından eleştiriler var

Alpine, Gasly-Ocon temasına rağmen "geleceğe" bakıyor

Alpine, Gasly-Ocon temasına rağmen "geleceğe" bakıyor

Formula 1
Avustralya GP

Alpine, Gasly-Ocon temasına rağmen "geleceğe" bakıyor Alpine, Gasly-Ocon temasına rağmen "geleceğe" bakıyor

MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor

MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor

Formula 1
Avustralya GP

MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor

Son Haberler

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı" Chandhok: "Cezalar grid genelinde tutarlı olmalı"

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

DTM DTM

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

MGP MotoGP
Arjantin GP

Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm" Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli" Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.