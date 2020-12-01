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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Yangınların F1'e 'korkutucu' dönüşünün anlaşılması lazım."

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Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

FIA başkanı Jean Todt, alevli kazaların Formula 1’e ‘korkutucu’ dönüşünün sporun hızlıca anlaması gerektiği bir şey olduğunu söyledi.

Motor yarışlarının düzenleyici federasyonu Romain Grosjean’ın Bahreyn Grand Prix’sindeki kazasından ürkütücü kaçışını detaylı bir inceleme altına alırken Todt, aracın alev püskürtmesinin kendisi için kilit konu olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a özel video konferansında Todt, Grosjean’ın kazasını izlemenin ‘korkutucu’ olduğunu ama kendisini en çok şaşırtanın kazanın alevli olması olduğunu söyledi.

Todt: “Bence hepimiz bir aracın yanmasını ve alev almasını unuttuk. O yüzden bunun neden olduğunu anlamalıyız.”

“Şunu da söylemeliyim ki aracın öyle ikiye ayrıldığı pek kaza da hatırlamıyorum. Ama iyi bir uzmanlığımız olması gerek.”

“Monoqocue iyi dayanmışa benziyor. Monocoque inanılmaz bir biçimde dayanmasaydı bacaklarının, ayaklarının halini hayal edebiliyor musunuz? Ve birçok şey de gelişmelerin sonucuydu.”

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Todt, F1’in güvenlik tedbirlerinin Grosjean’ın hayatını kurtarmak için birçok yönden çalıştığını söylese de FIA’nın Fransız pilotun ellerinin neden yandığını inceleyeceğini belirtti.

Todt: “Eldivenleri anlamalıyız, çünkü elleri kısmen 2. derece yanıklara sahip. O yüzden ne olduğunu anlamalıyız, tabii ki onun ve doktor için, çünkü doktorun da tulumu yanmıştı.”

Todt, Halo’nun Grosjean’ın hayatını kurtarmasından mutlu olduğunu söylese de kazanın diğer yönlerden gelişmelere açık olunduğunu gösterdiğine işaret etti.

Todt: “Bir aracın pistten o şekilde çıkacağını öngöremezsiniz. Daniil Kvyat’ın lastiğine temas ettiği için açılı oldu ve sonra bir aracın yoldan çıkmasını hiç beklemeyeceğiniz bir yerde direkt bariyerlere çarptı.”

“Sonra içinde 100 kg yakıtlı araç ikiye ayrıldı, bunu anlamamız lazım. Muhtemelen bariyerlere 200 km/h’ın üstünde çarptı ve Halo orada olmasaydı ne olacağını biliyoruz, oluşacak trajediyi düşünmek bile istemiyorum.”

Todt’a göre kazanın diğer yönleri şans eseri çözüldü, çünkü kaza ilk turun ilk virajında olduğu için medikal araç hızlıca olay sahnesine gelebildi.

Güvenlik aracı Grosjean’ın kazasının yangını başladıktan 9 saniye sonra olay yerindeydi.

Todt ekledi: “Bir açıdan medikal aracın Formula 1 araçlarını takip etmesi şanslı bir şey, çünkü hemen starttan sonra oldu. O yüzden çok, çok hızlıca oraya varabildiler.”

“Sonra araçtaki ekibin ne kadar cesur olduğunu görüyorsunuz, Ian Roberts ve Alan van der Merve hemen dışarıya çıkarak alevlere maruz kaldılar, yerel gözetmenler de öyle.”

“O yüzden burada çok iyi insanlar görüyoruz ve muhtemelen beni etkileyen de bu. Çok sıklıkla, Formula 1’de sevmediğim şeyler olduğunu söylerim.”

“Fakat Formula 1’de sevdiğim çok şey de var. Ve bu da sevdiğim kısmın bir parçası ve beni, organizasyonu ve takımı sadece ilerlemek için teşvik ediyor.”

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Editör Jonathan Noble

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