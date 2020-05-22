Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

paylaşım
yorumlar
Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 10:20

Jean Todt, Ferrarinin yeterince bütünleşemediğini ve Sebastian Vettel’in Michael Schumacher'i tekrarlayamasının temel nedeninin bu olduğunu söyledi.

Ferrari, geçen hafta Vettel'in 2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı ve dört kez dünya şampiyonunun F1'deki geleceği tehlikeye girdi.

Vettel, Ferrari'ye 2015 yılında katıldı ve genel olarak herkes Alman pilot'un, Ferrari'nin efsane ismi Schumacher’in 2000’li yılların başında yaptıklarını tekrarlayabileceğini düşünüyordu. Sonuç olarak başarı gelmedi.

Şimdiki FIA başkanı Todt, Schumacher’ın şampiyonluklar kazandığı o dönemde Ferrari'nin takım patronuydu ve arka arkaya gelen beş şampiyonlukta önemli bir pay sahibiydi.

Todt, Schumacher ile Ferrari'nin hem iyi hem de kötü zamanlarda çok iyi şekilde kenetlendiğine vurgu yaptı ve Vettel’in başarısızlığındaki temel etkenin kendisine böyle bir desteğin olmaması olduğunu söyledi.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Todt, "Sonuç ister iyi isterse de kötü olsun, her zaman bir açıklaması vardır."

“Ferrari'deki tüm takım Michael ile birlikte çok başarılıydı, çünkü birbirimize destek olan tamamen kenetlenmiş ve güçlü bir takımımız vardı. İyi zamanlardan çok kötü zamanlarda böyleydik."

“Her şey yolunda gittiği zaman birlikte kalmak kolaydır, ancak iyi bir denizci dalgalı denizde belli olur."

“Dalgalı denizdeyken hepimiz aynı gemide olduğumuzun farkındaydık ve bence fark yaratan şey buydu." dedi.

Vettel'in 2021'de F1'de kalması için çok az seçeneği var ve genel olarak emekli olma ihtimalinin daha ağır bastığı düşünülüyor.

Vettel'in ayrılığının F1 için büyük bir kayıp olup olmayacağını sorusuna Todt, "Sebastian Vettel motor sporlarındaki en büyük yeteneklerden bir tanesi."

“Bir duyuru yapıldı ve mevcut takımıyla 2020'nin ötesinde devam etmeyecek. Ama başka pek çok fırsat var."

“Sadece kendisine en iyisini dileyebiliriz ve şahsen, Sebastian'ı alacak herhangi bir takımın çok şanslı olacağını düşünüyorum."

“Bence doğru bir araç ile şampiyonluk kazanabilecek sürücülerden bir tanesi. Michael 1996'da takıma geldiğinde, sadece üç yarış kazanmayı başardı. Bu, motive olmadığı için değil,  dünya şampiyonu olmasına izin verecek bir araca sahip olmamasıyla ilgiliydi."

"Yavaş yavaş, iyi bir araç inşa ettik, bunu mümkün kılacak bir takım inşa ettik. Yani bu bir tür kombinasyonla ilgili. Yoksa isterseniz Lewis Hamilton'ı alın, eğer kazanabileceği bir aracı süremiyorsa o zaman şampiyonluk kazanamaz."

"Bunu Fernando Alonso'da gördünüz ve şimdi Vettel'de da görüyorsunuz. Mantık bu." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

Önceki haber

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Michael Schumacher Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

28dk
2
Formula 1

Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"

3s
3
Formula 1

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

1s
4
Formula 1

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"

1s
5
Formula 1

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı
F1

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"
F1

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"
F1

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"

Wolff: "Kendimizi asla favori görmedik"
F1

Wolff: "Kendimizi asla favori görmedik"

Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"
F1

Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.