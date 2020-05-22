Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

Ferrari, geçen hafta Vettel'in 2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı ve dört kez dünya şampiyonunun F1'deki geleceği tehlikeye girdi.

Vettel, Ferrari'ye 2015 yılında katıldı ve genel olarak herkes Alman pilot'un, Ferrari'nin efsane ismi Schumacher’in 2000’li yılların başında yaptıklarını tekrarlayabileceğini düşünüyordu. Sonuç olarak başarı gelmedi.

Şimdiki FIA başkanı Todt, Schumacher’ın şampiyonluklar kazandığı o dönemde Ferrari'nin takım patronuydu ve arka arkaya gelen beş şampiyonlukta önemli bir pay sahibiydi.

Todt, Schumacher ile Ferrari'nin hem iyi hem de kötü zamanlarda çok iyi şekilde kenetlendiğine vurgu yaptı ve Vettel’in başarısızlığındaki temel etkenin kendisine böyle bir desteğin olmaması olduğunu söyledi.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Todt, "Sonuç ister iyi isterse de kötü olsun, her zaman bir açıklaması vardır."

“Ferrari'deki tüm takım Michael ile birlikte çok başarılıydı, çünkü birbirimize destek olan tamamen kenetlenmiş ve güçlü bir takımımız vardı. İyi zamanlardan çok kötü zamanlarda böyleydik."

“Her şey yolunda gittiği zaman birlikte kalmak kolaydır, ancak iyi bir denizci dalgalı denizde belli olur."

“Dalgalı denizdeyken hepimiz aynı gemide olduğumuzun farkındaydık ve bence fark yaratan şey buydu." dedi.

Vettel'in 2021'de F1'de kalması için çok az seçeneği var ve genel olarak emekli olma ihtimalinin daha ağır bastığı düşünülüyor.

Vettel'in ayrılığının F1 için büyük bir kayıp olup olmayacağını sorusuna Todt, "Sebastian Vettel motor sporlarındaki en büyük yeteneklerden bir tanesi."

“Bir duyuru yapıldı ve mevcut takımıyla 2020'nin ötesinde devam etmeyecek. Ama başka pek çok fırsat var."

“Sadece kendisine en iyisini dileyebiliriz ve şahsen, Sebastian'ı alacak herhangi bir takımın çok şanslı olacağını düşünüyorum."

“Bence doğru bir araç ile şampiyonluk kazanabilecek sürücülerden bir tanesi. Michael 1996'da takıma geldiğinde, sadece üç yarış kazanmayı başardı. Bu, motive olmadığı için değil, dünya şampiyonu olmasına izin verecek bir araca sahip olmamasıyla ilgiliydi."

"Yavaş yavaş, iyi bir araç inşa ettik, bunu mümkün kılacak bir takım inşa ettik. Yani bu bir tür kombinasyonla ilgili. Yoksa isterseniz Lewis Hamilton'ı alın, eğer kazanabileceği bir aracı süremiyorsa o zaman şampiyonluk kazanamaz."

"Bunu Fernando Alonso'da gördünüz ve şimdi Vettel'de da görüyorsunuz. Mantık bu." yanıtını verdi.