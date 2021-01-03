Todt: "Ters gridin alternatiflerini bulacağız"

Formula 1 geçen yıl bazı pistlerde iki yarış düzenlemişti ve bu da iki hafta üst üste aynı sonuçların ortaya çıkma riskini ortaya çıkarıyordu.

F1, tam da bundan ötürü ikinci yarışlarda ters gridli sıralama yarışı düzenlemek istemişti fakat Mercedes karşı çıkınca bu fikir de rafa kalktı.

Çünkü Mercedes şu noktada en hızlı araca sahip olacağı için dezavantajlı duruma düşecekti ve bunu istemediler.

Ancak FIA Başkanı Jean Todt, farklı şeyler denemeye olan isteklerinin devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Corriere della Sera'ya konuşan Todt, “Normal şartlar altında ulaşması neredeyse imkansız olacak hedeflere ulaşmak için bu farklı dönemden faydalanmalıyız."

“Sadece F1'de değil, rallilerden Formula E'ye kadar tüm serilerin takviminde yaratıcı olmalıyız."

“Aynı pistte iki yarış varsa bu, cesur denemeler yapmanıza olanak tanıyor."

“Ters gridli sıralama yarışı, bizim için bir fikirdi ama oybirliğiyle destek görmedi. Ancak bu, başka yenilikçi fikirler bulamayacağımız anlamına gelmez. Şu anda bu konu üzerinde çalışmalar var." dedi.

Todt, sporun maliyet tarafında attığı adımlardan memnun olduğunu belirtti.

"Takım çalışması yaptık. Sorunları çözmeye çalıştık, ama daha önce hiç böyle bir problemle karşı karşıya değildik. Chase Carey ve ekibi ile birlikte, aynı zamanda takımlarla birlikte çalıştık. Geleceğin F1'i hakkında düşünmek için bu dönemden fazlasıyla yararlandık. Söz konusu olan sadece bu sezon değil, daha fazlasıydı. Bütçe sınırı konusunda iddialı olmamız gerekiyordu. Çünkü önceki maliyetlerle spor sürdürülemezdi. Büyük, orta ve küçük takımlar arasındaki fark çok büyüktü."