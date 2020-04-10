Todt: "Taraftarların F1 yarışlarına katılacağının garantisi yok"

Koronavirüs salgını, 2020 F1 sezonunun ilk dokuz yarışının iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtı. Şimdi diğer yarışların yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Ancak Todt, F1'in bu yıl için bir takvim oluşturabileceğinden emin olsa da, başlangıçta taraftarların yarışlara gelme konusunda isteksiz davranabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda, "Karşılaşmamız gereken bir diğer sorun da halkın ilgisi."

"Çünkü her şey bittiğinde, hâlâ bir yarışa, hatta büyük bir spor etkinliğine gitmek istiyor musunuz? Hâlâ tiyatroya, restorana veya filme gidiyor musunuz?

"Birisi sizden bugün bir restorana gitmenizi isterse, muhtemelen bunu yapmak istemezsiniz. Ama biri üç ay önce sorsaydı o zaman gitmek için bir arabaya binerdiniz."

"Bu yüzden yeniden nasıl başlayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor çünkü şu anda hepimiz kim olduğumuza, nasıl olduğumuza ve nerede olduğumuza bağlı olarak özgürlüğümüzün boyutu konusunda sınırlıyız."

"Özellikle insanların artık hepimizin ne kadar savunmasız olduğunun farkında olduklarını düşünüyorum."

"Endonezya'da, deprem sonrası yıkılmış plajları, harap olmuş binaları ve binlerce ölümü gördüğünüzde, kişisel olarak gerçekten endişelenmiyorsunuz. Sizi üzüyor, ama endişelenmiyorsunuz. Çünkü 'benim başıma gelmez' diye düşünüyorsunuz. Bir yanardağ patladığında da aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ama şimdi durum böyle değil, bu hepimizi etkileyebilir." dedi.

Todt, eğer yarışmaya Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilirlerse ve ayda iki ya da üç yarış yapabilirse, yaklaşık 18 yarışlık bir takvim oluşturabileceklerine inanıyor.

Ancak pandemi kontrol altına alınamazsa, organizatörlerin ve pilotların tavrının farklılaşabileceğini, bu yüzden yarışı gerçekleştirmek istemeyebileceklerini düşünüyor.

"Tekrar başlayabileceğimizi bildiğimiz anda, ayda iki veya üç GP olabileceğini düşünüyorum."

"Eğer Temmuz/Ağustos ayında başlarsak ve Aralık ayına uzatırsak, önümüzde beş-altı ayımız var, bunu üçle çarparsanız çok sayıda yarışımız olacak."

"Ancak farklı bir durumla karşılaşabileceğimizi de unutmamalıyız. Bir organizatör, etkinliği güvenli şekilde gerçekleştirebilir ancak sonunda 'İstemiyorum. Etkinliğe ev sahipliği yapacak havada olduğumuzu hissetmiyorum' diyebilir."

"Sonunda bu tür bir durum ortaya çıkabilir. Bu bir kutlama etkinliği ve daha önce bahsettiğim gibi; her şeyin bunu yapmayı mümkün kıldığı bir durumda olabiliriz. Ancak kutlama yapacak gerçek hisler olmayabilir."

Ortaya çıkan bir senaryo, 2020 F1 sezonunun ertelenmesi ve 2021'in başında bitirilmesi.

Bununla birlikte Todt, bu seçeneğin Olası olmadığına inandığını söyledi. Ancak bununla ilgili son seçim F1'in sahipleri Liberty Media tarafından yapılacak.

"Bu tartışılan ve bazı ticari sözleşmelere sahip olan ticari hak sahiplerinin elinde olan bir şey. Yani bizim açımızdan, yönetim organı olarak sadece evet ya da hayır diyebiliriz, ama pek muhtemel görünmüyor."