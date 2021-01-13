Todt, takvimdeki boş yer için Imola ve Portimao arasında seçim yapılacağını söylemiş
FIA Başkanı Jean Todt, Imola GP organizatörleriyle yaptıkları görüşmelerde takvimdeki boş yer için Türkiye'nin değil, Imola ve Portimao'nun aday olduğunu belirtmiş.
Vietnam Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından 2021 F1 takviminde bir yarışlık boş yer açıldı ve burası için Türkiye, Portimao ve Imola'nın adı geçti.
Imola'nın F1'le yakın bağlara sahip olmasından ötürü diğerlerinden bir adım önde olduğu düşünülüyordu ve sonunda İtalyan pistinin takvime gireceği açıklandı.
Çin'den boşalan yere ise büyük bir sürpriz olmazsa Portimao geçecek.
Emilia-Romagna hükümetinin turizm danışmanı Andrea Corsini, "Aralık ayında Jean Todt ile yarış hakkında konuştuk."
"Organizasyon kısmıyla Liberty Media ilgilendiğinden Jean Todt pek bir etkide bulunamadı, fakat Türkiye gibi ülkeler müsait olmasına rağmen genel olarak tercihin bizimle Portimao arasında yapılacağını belirtti."
"Yarışı kabul etmeye hazır olduğumuzu söyledik ve o zamandan beri her şeyin yoluna gireceğinden emindik." dedi.
Corsini, yarışı seyircili gerçekleştirmek istediklerini de belirtti.
"Kasım ayındaki yarışımız taraftar olmadan gerçekleşti, ancak Nisan ayında en azından sınırlı sayıda taraftara sahip olmak istiyoruz."
"Sonraki yıllarda da takvimde kalmak istiyoruz. Liberty Media bunu görüşmeye hazır. Bunu ilerleyen süreçte tartışacağız."
Emilia-Romagna başkanı Stefano Bonaccini ise şöyle dedi: "Yarışa kadar üç aylık bir zamanımız var ve Kasım ayındaki deneyim bu açıdan çok değerli olacak."
"Pisti halka açabilecek bir konumda olmayı umuyoruz. Ama maksimum güvenliği garanti edebileceğimiz bir kapasite ile bunu yapacağız."
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|Editör
|Kemal Şengül