Todt, takvimdeki boş yer için Imola ve Portimao arasında seçim yapılacağını söylemiş

Emilia-Romagna hükümetinin turizm danışmanı Andrea Corsini, "Aralık ayında Jean Todt ile yarış hakkında konuştuk."

"Organizasyon kısmıyla Liberty Media ilgilendiğinden Jean Todt pek bir etkide bulunamadı, fakat Türkiye gibi ülkeler müsait olmasına rağmen genel olarak tercihin bizimle Portimao arasında yapılacağını belirtti."

"Yarışı kabul etmeye hazır olduğumuzu söyledik ve o zamandan beri her şeyin yoluna gireceğinden emindik." dedi.

Corsini, yarışı seyircili gerçekleştirmek istediklerini de belirtti.

"Kasım ayındaki yarışımız taraftar olmadan gerçekleşti, ancak Nisan ayında en azından sınırlı sayıda taraftara sahip olmak istiyoruz."

"Sonraki yıllarda da takvimde kalmak istiyoruz. Liberty Media bunu görüşmeye hazır. Bunu ilerleyen süreçte tartışacağız."

Emilia-Romagna başkanı Stefano Bonaccini ise şöyle dedi: "Yarışa kadar üç aylık bir zamanımız var ve Kasım ayındaki deneyim bu açıdan çok değerli olacak."

"Pisti halka açabilecek bir konumda olmayı umuyoruz. Ama maksimum güvenliği garanti edebileceğimiz bir kapasite ile bunu yapacağız."