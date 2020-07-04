Todt: "Takvim krizi, Mugello ve Imola için bir fırsat"

Todt, takvimin 6 Eylül'de Monza'da planlanan yarıştan sonra nasıl görünebileceğini görüşmek üzere Avusturya'da F1 CEO'su Chase Carey ile bir araya geldi.

Mugello, Imola ve Portimao Eylül/Ekim ayları için adı geçen bazı yarışlar ve pek çok deniz aşırı yarışın geleceği henüz belli değil. Devam eden COVID-19 pandemisi ve sınırların kontrolü, F1'in herhangi bir plan yapmasını zorlaştırıyor.

Ancak takvimin bir sonraki ayağının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Todt, tarihi İtalyan pistlerinin her ikisini de takvimde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, “Onları görmek isterim. Her zorlukta bir fırsat vardır, bu yüzden Grade 1 lisansına sahip olan Mugello ve Imola'ya bir fırsat vermenin harika olduğunu düşünüyorum."

"Ve açıkçası, bunun en tipik örneğini Avusturya'da gördük. Her zaman organize edilen şeyi organize etmek zordur. Bu yüzden durumu daha iyi optimize etmek için daha açık yollar bulmalıyız."

"Bu yüzden art arda yarış yapmayı düşünmüyorduk ya da bunu yapacağımız için mutlu değiliz ancak şu anda evde oturup beklemek yerine bu tür bir plan yapmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

Todt, sezonun geri kalanının nasıl görünebileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

"Bir takvim sunmak için gece gündüz çalışan ticari hak sahibi Chase Carey'in sorumluluğu olan şeyleri duyurmak bana düşmez."

“Yakında daha fazla ayrıntı verileceğini biliyorum, çünkü herkesin takvimin nasıl olacağı konusunda daha fazla ayrıntıya ihtiyacı var. Dediğim gibi yakında gelecek."

“Bazı ülkelerde durum açıkça çok karmaşık, bu yüzden seçeneklerin ne olduğunu görmek ve elbette 22 yarıştan daha az olacak olan ama şimdiye kadar planlanan sekiz yarıştan önemli ölçüde daha fazla olacak bir takvim oluşturabilmek için çok fazla yaratıcılığa sahip olmaları gerekiyor."

Todt ayrıca F1’in Avusturya'ya dönüşünü mümkün kılanlara da teşekkür etti.

“Bence dünyanın aktiviteye ihtiyacı var ve yüzden bu başarıya katkıda bulunan herkese çok minnettarım.

“Ama açıkça cesur olmak zorundaydık. Dürüstçe söyleyebilirim ki en kolay çözüm, işler çok daha kolay hale gelene kadar beklemekti ve o zaman burada olmazdık.”