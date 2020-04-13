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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Takımlar veya üreticileri sporda tutmak için her şeyi yapıyoruz"

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Todt: "Takımlar veya üreticileri sporda tutmak için her şeyi yapıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 09:43

FIA Başkanı Jean Todt, mevcut koronavirüs nedeniyle finansal zorluklar yaşayan bazı takımlar veya üreticilerin Formula 1'den ayrılabileceğini kabul etti.

Koronavirüsün yarattığı finansal kriz nedeniyle Formula 1'in geleceği hakkında çok sayıda soru işareti bulunuyor.

Bazı takımlar ve üreticilerin, krizin büyümesi halinde spordan çekilme ihtimalleri oldukça yüksek. Bundan ötürü de 2021 yılındaki teknik düzenlemeler 2022'ye ertelendi ve bu yıl takımların 2022 araçları üzerinde çalışması yasaklandı.

Konu hakkında Auto Motor und Sport'a konuşan FIA Başkanı Jean Todt, bazı takımların ya da üreticilerin spordan ayrılma ihtimali olduğunu kabul etti.

"Kuralları 2022'ye ertelemekten başka seçeneğimiz yoktu. Bu yüzden alması kolay bir karardı."

"Sonuçta akıllı davranmamız gerekiyor. Bugün itibariyle 2020 sezonunun ne zaman başlayacağını bile bilmiyorum. Tüm fabrikalar kapalı. Acil bir durumun içerisindeyiz."

"Dolayısıyla kuralları ertelemek mantıklı olan şeydi. Elbette bazı takımlar kuralları 2023'e kadar ertelememizi istediler ama biz bunu istemedik."

"Takımlar mevcut kriz nedeniyle ayrılma yolunu seçebilir ve belki de bu (koronavirüs) onlar bir bahane değildir. Belki de gerçekler onları bunu yapmaya zorlar."

"Takımlarla yaptığım görüşmelere dayanarak konuşursam, bunun olması için hiçbir neden göremiyorum."

"Üreticilere yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Çoğu şey 2021 ve 2022 kararlarımıza bağlı."

Todt, sezonun ne zaman başlayacağını bilmiyor.

"Burada iki temel konu var; öncelikle lojistik ve organizatörlerle yapılan sözleşmeler. Ama restoranın kilidini açmamıza da izin verilmeli. Müşterilerimizin restorana girebileceğinden emin olmalıyız. Tüm bunlar yeniden başlangıcı etkileyen şeyler. Başlamadan önce bu salgını daha iyi anlamamız gerekiyor. Stratejilerin işe yarayıp yaramadığını ve ilaçlar olup olmadığını görmeliyiz."

"Her şey çabucak olabilir. Tıpkı tam tersinde olduğu gibi. Avustralya GP'yi hatırladınız mı? Oraya gitmeye çalıştık. Yarışı ilk seans öncesinde iptal etmek de doğruydu çünkü her şey hızlı bir şekilde ters yönde gitmişti."

"Sezon başladığında altı aylık bir sürede, ay iki ila üç yarış yapabiliriz. Elimizde böylece 15-18 yarış olur."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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