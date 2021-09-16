Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor"

F1 bu sene üç ayrı sprint yarışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Britanya ve İtalya Grand Prix'sinde gerçekleştirilen sprint yarışların sonuncusu Brezilya'da yer alacak.

Sprint formatı taraftarlardan farklı tepkiler görse de Todt, kendisini zorlayan şeylerden birinin, Cuma günkü sıralama turu ile Cumartesi günkü sprint yarışı arasında, antrenman turları bulunması olduğunu söyledi.

Taraftarlar için bir saatlik antrenman bir şey ifade etmese de, Todt, gösteri için olumsuz olabileceğini, çünkü takımlara lastikleri anlamak ve yarış stratejilerini belirlemekte büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Todt, İtalyan medyasına verdiği demeçte FP2 seansına ithafen, "Şu anda bu format beni, Cumartesi sabahı 12-1 arası olanlardan dolayı, biraz karışık hissettiriyor."

"Bu antrenman saati ne taraftarlar ne de basın gözünde anlaşılabilir değil. Bu sadece bilgi toplamak, örneğin lastik ömrünü öğrenmek için, takımların ilgisinde olabilir. Şov açısından bakarsak, hiç bir anlam ifade etmiyor." şeklinde konuştu.

İkinci antrenmanın takımlara çok fazla bilgi vererek gösteriyi olumsuz etkilemesi, İtalya GP kazananı Daniel Ricciardo'nun da gündeme getirdiği bir konuydu.

Avustralyalı pilot, "İkinci antrenman iyi bir şey veriyor mu emin değilim."

"Bence çok şey öğreniyoruz ve yarış biraz tahmin edilebilir oluyor."

"TV süresini biliyorum ama bence ikinci antrenman, yarışın sağlığını biraz bozuyor çünkü çok fazla bilgi alıyoruz. Bu yüzden belki de değişmelidir." dedi.

Bir diğer sorun ise taraftarların, pole pozisyonu ödülünün, sıralamadaki en hızlı sürücüye değil, sprint yarışı kazananına verilmesinden mutsuz olmaları gibi görünüyor.

Todt, F1'in bunu değerlendirmeye hazır olduğunu ancak Pazar günkü gösterinin, olabileceğinin en iyi olmasının, önemli olan tek şey olduğunu söylüyor.

Todt, "Bu rekabetin evrimleşmesi. Grid, sprint sıralamasının sonucuna göre belirleniyor."

"Cumartesi gününe bir etkinlik daha eklendi ve bu Cuma günkü sıralamaya bir anlam katıyor. Önemli olan ana etkinlik ise Pazar günkü yarış. Bununla ilgili bir karışıklık olmamalı." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, 2022 yarışlarının üçte birinin sprint sıralaması içermesi ihtimali üzerinde konuştu.

Ancak Todt, neler olacağına karar vermeden önce sporun, denemeleri tamamladıktan sonraki geri dönüşlerini beklemesi gerektiğini söyledi.

Todt, "Şimdilik, hiçbir şeye karar verilmiş değil. Monza ve Interlagos'un ardından topladığımız geri dönüşleri inceleyeceğiz." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images