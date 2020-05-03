Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"

Formula 1'de yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili çok fazla spekülasyon bulunsa da, her şey yolunda gittiği takdirde 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlaması bekleniyor.

Bu yarıştan yalnızca bir hafta sonra ikinci Avusturya GP yarışı yapılacak ve böylelikle sezon Spielberg'deki iki Red Bull Ring yarışıyla başlayacak.

FIA Başkanı Jean Todt, henüz kesin bir şey söylemekten kaçınsa bile, sezonu 5 Temmuz'da başlatmak istediklerini doğruladı.

Todt, “Şampiyonalarımız hakkında konuşursak genel anlamda amacımız, etkinliklere dahil olan kişilerin güvenliğini korurken ve yetkili makamların talimatlarına uygun hareket edip, mümkün olan en kısa sürede yarışları devam ettirmek."

"2020 Formula 1 sezonunun yaz aylarında devam etmesini ve ilk yarışın 3 ila 5 Temmuz arasında yapılacak Avusturya Grand Prix'si olmasını umuyoruz."

"Gelecekte, COVID-19 pandemisi sebebiyle oluşan kısıtlamalar sonrasında motor sporları rekabetini devam ettirmek konusunda daha çok bilgiye ve deneyime sahip olacağız ve sizin de yardımınızla (Otomobil Sporları Kulüpleri) tüm şampiyonaları mümkün olan en kısa sürede başlatacağız."

"FIA sonuçları daha iyi değerlendirmek ve bunlardan nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini öğrenmek için çeşitli ekonomik senaryolar üzerinde çalışıyor." dedi.

Todt ayrıca federasyonun 11 Mayıs'ta Paris ve Cenevre'deki iki ofisini de açmaya hazırlandığını doğruladı.