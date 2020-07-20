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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Schumacher'in ailesi, dünyanın tekrar onu görmesi için çalışıyor"

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Todt: "Schumacher'in ailesi, dünyanın tekrar onu görmesi için çalışıyor"
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 18:36

Jean Todt, Michael Schumacher'in savaşmaya devam ettiğini ve ailesinin, dünyanın yeniden efsane pilotu görmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.

FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher'i düzenli olarak ziyaret eden birkaç isimden birisi ve son dönemde Alman pilot hakkında açıklama yapan tek isim.

Kazadan sonra Todt, sık sık Schumacher'i ziyarete gittiğini ve hatta birlikte yarış izlediklerini açıklamıştı.

Ancak efsane pilotun durumunun nasıl olduğuyla ilgili net bir bilgi yok. Son dönemde çıkan söylentilerde Schumacher'in kök hücre tedavisi göreceği iddia edilmişti.

FIA Başkanı Jean Todt, Daily Mail'e Schumacher hakkında umut dolu yeni bir açıklama yaptı.

Todt, "Geçen hafta Michael'ı gördüm. Savaşmaya devam ediyor. Umarım dünya Michael'ı yeniden görebilir. Kendisi ve ailesinin üzerinde çalıştığı şey bu." dedi.

Efsane pilotun oğlu Mick Schumacher, geçen hafta sonu yapılan iki Formula 2 yarışında da podyuma çıktı ve Formula 1 yolunda emin adımlarla ilerliyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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