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Todt: "Schumacher'i ziyaret etmeye devam ediyorum"

Michael Schumacher'in yakın dostu Jean Todt, Alman pilotu düzenli olarak görmeye gittiğini söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

2013'ün Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından Michael Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğu hâlâ bilinmiyor.

Alman pilotun durumu hakkında pek çok söylenti var fakat ne ailesi ne de onu görmeye gidenler bu konuda konuşmuyorlar.

Halihazırda efsane ismi görme fırsatı yakalayan isimlerden birisi de eski patronu ve yakın arkadaşı Jean Todt.

Todt, Schumacher'in kazasından bu yana sık sık Alman pilotu ziyaret etti ve ailesiyle dostane bir ilişkisi var.

La Stampa'ya verdiği yeni bir röportajda Todt, Michael'ı düzenli olarak ziyaret etmeye devam ettiğini söyledi.

Todt, "Michael benim arkadaşım, onu ailemin bir parçası olarak görüyorum."

"Onu düzenli olarak ziyaret ediyorum, geçmişte yarışları televizyondan takip ediyorduk." dedi.

Alman pilotun nasıl olduğu sorulduğunda ise Todt,  "Bu özel bir mesele."

"Söyleyebileceğim tek şey Michael ve ailesini çok sevdiğim. Onların mahremiyetine saygı duymak gerekiyor." dedi.

Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Motorsport Images

Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

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