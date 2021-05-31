Todt: "Schumacher'i yalnız bırakmıyorum"

Todt ve Schumacher, Formula 1 tarihin şimdiye kadarki en başarılı ve baskın döneminde inanılmaz bir ilişki kurmuşlardı. İki taraf birlikte o dönem arka arkaya pek çok başarı elde ettiler ve çok sayıda şampiyonluk kazandılar.

Schumacher, 2012 yılı sonunda Formula 1'den tamamen ayrıldı ve 2013 yılında Fransız Alpleri'nde korkunç bir kaza geçirdi. O günden bu yana durumu hakkında çok az şey biliniyor ve çok az kişi kendisini görebiliyor.

Todt, Schumacher ve ailesiyle düzenli iletişimde olduğunu ve sık sık Alman pilotu görmeye gittiğini belirtti.

Todt, İtalyan Corriere della Sera'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Michael'ı ayda en az iki kez görüyorum."

"Onu yalnız bırakmıyorum. Onunla, Corinna'yla, ailesiyle, hep birlikte çok fazla şey yaşadık. Yaşadığımız güzel şeyler bizim bir parçamız."

Ayrıca Todt, Schumacher'le pek çok başarı elde ettikleri Ferrari'nin neye ihtiyacı olduğunu da açıkladı.

"Tüm pakete ihtiyaç duyuyorlar. Yani iyi bir araca, motora, şasiye ve aerodinamiye. Her alanda en üst seviyede olmanız gerekiyor. Kazanılan her saniye önemlidir."

"Mercedes'in baskınlığından hoşlanmasam ve daha rekabet istesem de buna gerçekten hayranlık duyuyorum. Mercedes yedi tane şampiyonluk aldı, Hamilton her zaman oradaydı. Rahatlayabilirlerdi öyle değil mi? Ama yapmadılar. Motivasyonları ve açlıkları hep oradaydı."

"Daha fazla takım ve daha fazla sürücünün mücadelede olmasını tercih ederim, fakat her zaman söylediğim gibi F1'in ve motor sporlarının Ferrari'ye ihtiyacı var."