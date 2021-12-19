Todt: "Schumacher hayatımın önemli bir parçası"

2009 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Todt, 12 yıllık görevinin sonuna geldi.

Veda gecesinde 75 yaşındaki başkana, üç başkanlık döneminde tüm FIA kategorilerinin dünya şampiyonları tarafından imzalanmış kasklar hediye edildi. Ayrıca 20 F1 pilotunun tamamı da kendi kasklarını hediye ettiler.

Duygusallaşan Todt, katılımcılara "ne diyeceğini bilemediğini" söyledi.

Schumacher ile birlikte altı takımlar şampiyonluğu ve beş sürücüler şampiyonluğu kazanan eski Ferrari takım patronu, sekiz yıl önce bu ay bir kayak kazasında ciddi kafa travması geçiren arkadaşını düşündüğünü söyledi.

Todt, "Çok samimi olmak istiyorum, Michael'ı bu gece özlüyorum."

"Çünkü o benim hayatımın bir parçası, her zaman öyle olacak ve birlikte çok şey inşa ettik çünkü birlikte acı çektik ve bu bizi daha da güçlendirdi." dedi.

Todt, başkanlığa seçilmesini hatırlatarak, “12 yıl önce, her adayın yanında seçimini desteklemesi için altı kişi davet edildi. 12 yıl önce yanımda üç kişi olduğunu hatırlıyorum: Karım, Michael ve oğlum. Bu asla unutmayacağım bir şey." dedi.

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Luca di Montezemelo ve Jean Todt Fotoğraf: Ferrari Media Center

Todt, üçüncü dönem başkanlığını tamamladıktan sonra, "bu bölüm bittiği için oldukça mutlu" olduğunu söyledi.

“12 yıldır buradayım, bu uzun bir zaman. Yani, bu işi benim yaptığım gibi yapmak çok zor."

"FIA'nın taze kan, yeni bir ekip alması çok iyi. Bıraktığım miras ile harika bir ekip bırakıyorum. Bu ekip yeni seçilenlerle birlikte işini başarıyla devam ettirebilir."

"Tabii ki hala aynı tutkuya sahibim."

"Bununla kutsandım. Motor yarışlarını seviyorum, hâlâ takip ediyor olacağım.”