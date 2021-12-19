Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"
Formula 1 Haberler

Todt: "Schumacher hayatımın önemli bir parçası"

Ekleyen:

Görevden ayrılan FIA başkanı Jean Todt, Paris'teki FIA Ödül Töreninde sporun yönetimindeki liderliğinin anılmasının ardından, düşüncelerinin eski pilotu Michael Schumacher ile olduğunu söyledi.

Todt: "Schumacher hayatımın önemli bir parçası"

2009 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Todt, 12 yıllık görevinin sonuna geldi.

Veda gecesinde 75 yaşındaki başkana, üç başkanlık döneminde tüm FIA kategorilerinin dünya şampiyonları tarafından imzalanmış kasklar hediye edildi. Ayrıca 20 F1 pilotunun tamamı da kendi kasklarını hediye ettiler.

Duygusallaşan Todt, katılımcılara "ne diyeceğini bilemediğini" söyledi.

Schumacher ile birlikte altı takımlar şampiyonluğu ve beş sürücüler şampiyonluğu kazanan eski Ferrari takım patronu, sekiz yıl önce bu ay bir kayak kazasında ciddi kafa travması geçiren arkadaşını düşündüğünü söyledi.

Todt, "Çok samimi olmak istiyorum, Michael'ı bu gece özlüyorum."

"Çünkü o benim hayatımın bir parçası, her zaman öyle olacak ve birlikte çok şey inşa ettik çünkü birlikte acı çektik ve bu bizi daha da güçlendirdi." dedi.

Todt, başkanlığa seçilmesini hatırlatarak, “12 yıl önce, her adayın yanında seçimini desteklemesi için altı kişi davet edildi. 12 yıl önce yanımda üç kişi olduğunu hatırlıyorum: Karım, Michael ve oğlum. Bu asla unutmayacağım bir şey." dedi.

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Luca di Montezemelo ve Jean Todt

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Luca di Montezemelo ve Jean Todt

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Todt, üçüncü dönem başkanlığını tamamladıktan sonra, "bu bölüm bittiği için oldukça mutlu" olduğunu söyledi.

“12 yıldır buradayım, bu uzun bir zaman. Yani, bu işi benim yaptığım gibi yapmak çok zor."

"FIA'nın taze kan, yeni bir ekip alması çok iyi. Bıraktığım miras ile harika bir ekip bırakıyorum. Bu ekip yeni seçilenlerle birlikte işini başarıyla devam ettirebilir."

"Tabii ki hala aynı tutkuya sahibim."

"Bununla kutsandım. Motor yarışlarını seviyorum, hâlâ takip ediyor olacağım.”

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"
Önceki haber

Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
McLaren: "Norris, şampiyonada beşinciliği lastik patlaması yüzünden kaybettiği için 'şanssız'"
Formula 1

McLaren: "Norris, şampiyonada beşinciliği lastik patlaması yüzünden kaybettiği için 'şanssız'"

Sürücüler, Abu Dhabi'deki pist değişiklikleri konusunda karmaşık duygulara sahip
Formula 1

Sürücüler, Abu Dhabi'deki pist değişiklikleri konusunda karmaşık duygulara sahip

Tsunoda: "İyi bir start almam, dördüncülük için kilit noktasıydı"
Formula 1

Tsunoda: "İyi bir start almam, dördüncülük için kilit noktasıydı"

Son Haberler

Todt: "Schumacher hayatımın önemli bir parçası"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Schumacher hayatımın önemli bir parçası"

Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"

Marko: "Masi'ye destek olacak bir sistem yaratmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Masi'ye destek olacak bir sistem yaratmak gerekiyor"

Rossi: "22 yarışın 20'sinden puanla ayrılmak, Macaristan'da kazanmaktan daha değerli"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "22 yarışın 20'sinden puanla ayrılmak, Macaristan'da kazanmaktan daha değerli"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.